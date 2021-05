Cérémonie du 10 mai : l'Elysée explique le silence vivement critiqué d'Emmanuel Macron

L'Elysée assume, au lendemain de la cérémonie du 10 mai, le choix du silence d'Emmanuel Macron lors de la journée nationale de l'abolition de l'esclavage. Pas de réaction officielle, mais d'après l'entourage du président de la République, l'objectif de la cérémonie était de donner la parole à la nouvelle génération. Ainsi des élèves lauréats du concours La flamme de l'égalité ont été invités à lire des extraits de leurs travaux, mais aucun discours officiel n'a été prononcé.

Un "énième crachat" pour Daniel Dalin, le président du CREFOM, qui considère ce silence comme une insulte, un "mépris".

On ne peut pas commémorer Napoléon et ne rien dire sur les victimes. Nous sommes la part d'ombre de la France et par son silence, il obscurcit encore plus le rideau sur nous.

Daniel Dalin, président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer (CREFOM)