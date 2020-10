Cette nuit, l'Hexagone change d'heure mais pas les Outre-mer

Les températures chutent, le ciel est gris, mais au moins, on va gagner une heure de sommeil en plus ! Dans la nuit du 24 au 25 octobre, l'Hexagone va passer à l’heure d’hiver. Il faudra donc reculer sa montre d’une heure. En clair : à 1h00 du matin, il sera en fait minuit.

Lauriane Nembrot

[#InfoPratique] 🕑 Changement d'#heure

📌 Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 Octobre, l'hexagone passera à l'heure d'hiver.

▶️ En #Guadeloupe, il n'y aura plus 6h mais 5h de décalage



Un changement d'heure à l'échelle hexagonale



D’où ça vient, le changement d’heure ?

Comme à l’accoutumée au moment de l’arrivée de l’automne dans l’Hexagone, il faut remettre les pendules à l’heure et les reculer d’une heure Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25, le changement d’heure sur l’ensemble du territoire métropolitain tout de même va impacter le décalage horaire avec les départements et collectivités d’Outre-mer.Cette modification concerne uniquement l’Hexagone. Les territoire ultramarins seront toutefois impactés par ce changement d’horaire. En effet, le décalage horaire entre la France continentale et la France d’Outre mer a des répercussions bien concrètes sur le quotidien des Français.Par exemple, pour les ultramarins installés en Hexagone qui souhaitent prendre contact avec avec des proches ou des administrations basées dans l’Hexagone, il faudra avant tout prendre en compte le changement d’heure Le changement d’heure a été mis en place au milieu des années 70, après le choc pétrolier d’octobre 1973 . Le gouvernement de l’époque souhaitait pousser les Français à faire le plus d’économies d’énergies possible. Pour réduire la consommation énergétique, l’exécutif décide d’adapter les heures de lever et du coucher du soleil au rythme d’activité des Français.L’efficacité de cette mesure a été mesurée par l’Ademe, l’agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Selon elle, le changement d’heure permet d’économiser chaque année l’équivalent de la consommation annuelle de 800 000 ménages.