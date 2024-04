Chlordécone : le parquet général de Paris requiert un non-lieu dans la procédure en appel

Le parquet général de Paris annonce ce mercredi dans un communiqué requérir un non-lieu dans la procédure en appel dans l'affaire du chlordécone.

Outre-mer la 1ère avec Radio France •

Plusieurs plaignants dans ce dossier avaient fait appel, pour contester la clôture de l'information judiciaire en janvier 2023, après 15 ans d'enquête.

chlordécone / le parquet général confirme le non-lieu. Un appel avait été introduit par plusieurs parties civiles. Les mêmes qui, aux yeux des juges d'instruction du Pôle de Santé Publique, s'étaient "réveillées trop tard" pour dénoncer ce scandale sanitaire #GameOver #outremer pic.twitter.com/MZxGENd62X — Stéphane Pair (@pairIDF) April 24, 2024

Plus de 90 % des adultes guadeloupéens et martiniquais contaminés

En prononçant ce non-lieu, les deux juges d’instruction du pôle de santé publique avaient suivi les réquisitions du parquet.

L'audience qui doit statuer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu se tiendra le 10 juin prochain. Plus de 90 % de la population adulte en Guadeloupe et Martinique est contaminée par le chlordécone, selon Santé publique France, et les populations antillaises présentent un taux d'incidence du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde.