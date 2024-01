Coup d’envoi du 9ème Salon de la Gastronomie des Outre-mer

Du 26 au 28 janvier se tient à la porte de Versailles à Paris, la 9ᵉ éditions du salon de la Gastronomie des Outre-mer [SAGADOM]. À l’initiative de la cuisinière guadeloupéenne Babette De Rozières, ce salon tend à donner de la visibilité aux savoirs faire culinaire ultramarin. Cette année, c’est la Martinique qui est l’invité d’honneur.

En passant les portes du hall 5 de la salle des expositions à la Porte de Versailles, on se croirait un samedi matin sur le marché aux épices de Fort-de-France en Martinique. Poudre à colombo, bâton de cannelle, piment bondamanjak, banane Plantin ou encore liqueurs et autres rhums. "Ça fait plaisir, il y a plein de choses que j’avais déjà oubliées et venir ici, me ravive de bons souvenirs", glisse Francette, originaire de la Martinique et installée dans l’Hexagone depuis 60 ans. Avec son mari Etienne, originaire de la Guadeloupe, les yeux écarquillés et rêveurs, ils se replongent dans leur enfance dans les îles. "Prendre les bonnes odeurs, vraiment, c'est magique, avance Etienne […] J’ai acheté quelques fruits pour nous faire des douceurs, mais aussi du chocolat, c’est très bien", complète sa femme Francette.

Etienne et sa femme Francette étaient très contents de retrouver les saveurs de leur enfance dans les îles à l'occasion de ce salon de la gastronomie des Outre-mer. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Quelques pas plus loin, éloignée de l’agitation populaire, Babette se prépare à rentrer en scène et recevoir ses convives. Les yeux légèrement rougis, sans doute à cause de l’émotion, elle nous présente assez rapidement les grands axes de sa manifestation. "Ici, tout à l’heure, il y aura un atelier culinaire pour les plus jeunes, par là-bas, les chefs feront leur show… ", le tout en avançant vers sa cuisine éphémère installée dans l’une des allées. "Le but de ce salon est de valoriser la gastronomie des Outre-mer, parce que j’estime qu’elle est trop souvent oubliée, clame la cuisinière Guadeloupéenne. Secondement, j’ai envie de transmettre aux plus jeunes, car beaucoup ne savent pas où se situent nos territoires".

La cheffe cuisinière Guadeloupéenne Babette De Rozières étaient très émue au moment de parler de son salon de la gastronomie. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

"Babette c’est quelqu’un qui jette les ponts entre les cultures"

Plusieurs centaines de personnes avaient fait le déplacement en ce jour d’ouverture pour se rendre compte du travail colossal mené par la Guadeloupéenne. Parmi eux, des invités bien connus de la place publique, comme la maire de Paris. "Pour moi, la gastronomie et les Outre-mer sont deux raisons de dire oui à Babette. C’est quelqu’un qui jette des ponts entre les cultures. C’est une femme qui mérite qu’on la soutienne", déclare Anne Hidalgo.

Sur place, la maire de Paris était accompagnée de son adjoint en charge des Outre-mer, le Guadeloupéen Jacques Martial, ou encore de l’ancienne journaliste et adjointe à la mairie de Paris également, la Martiniquaise Audrey Pulvar. Le chanteur Guadeloupéen Francky Vincent était aussi de la danse.

Plusieurs personsaltés étaient présents à ce salon. Ici en photo, la maire de Paris Anne Hidalgo avec Babette. Au second plan, la Martiniquaise Audrey Pulvar et le Guadeloupéen Jacques Martial. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

"C’est une vitrine pour notre savoir-faire"

En tant qu’invité d’honneur, la Martinique est bien représentée dans les allées du salon. Plusieurs stands et marchands sont là pour présenter et défendre le savoir-faire en tout genre de l’île. "C’est important pour nous d’être présents ici [SAGADOM, NDLR] et de faire découvrir à la diaspora nos produits. Il faut que Babette réitère ce type de projet, c’est une vitrine " témoigne Morgane du stand Kombu-Peyi, présente pour la première fois.

Morgane Govindoorazoo est venue sur ce SAGADOM présenter plusieurs de ses productions, dont des liqueurs à base de citron et de caviar. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Un peu plus loin, Corentin de l’étal D’autres Saveurs, habitué de ce SAGADOM est ravi. "Pour l’instant tout se passe bien, j’espère que ça va continuer ainsi jusqu'à dimanche soir. […] L’initiative de Babette est bonne comme à chaque fois, car il n’y a pas grand-chose pour la communauté ultramarine en France, juge-t-il. Mais après, il faut voir comment ça se passe au niveau de la solidarité, car c’est ce qui fait avancer les projets", conclut-il.

Corentin est un habitué des lieux. Il compte sur la solidarité ultramarine pour faire perdurer ce salon. • ©Samuel Piqueur / France Télévisions

Hormis les stands et productions de la Martinique, les visiteurs du salon pourront tout au long du week-end découvrir ou redécouvrir les délices de plusieurs territoires des Outre-mer comme la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion ou encore la Polynésie et voyager dans certains pays étrangers comme le Brésil ou l’Inde.