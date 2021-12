Covid-19 : l'état d'urgence décrété sur l'île de La Réunion, prolongé en Martinique

Prolongé en Martinique, réactivé à La Réunion. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que l'état d'urgence sanitaire, qui permet au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19, est de vigueur dans les deux départements ultramarins français où le virus circule le plus.

L'exécutif fera voter au Parlement l'extension de cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mars 2022.

Dans les deux îles, la progression du coronavirus et l'apparition du nouveau variant Omicron inquiètent les autorités. Dans un communiqué publié après la prise de parole du chef du gouvernement, le ministère des Outre-mer justifiait ces nouvelles mesures :

Compte tenu de son niveau de circulation en Martinique et à La Réunion, y compris du variant Omicron, des capacités hospitalières de ces territoires et de la couverture vaccinale de leur population, l’épidémie de covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population, justifiant que l’état d’urgence sanitaire y soit déclaré (...)

Ministère des Outre-mer