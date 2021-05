Covid-19 : un régiment de 35 soignants de l’armée envoyé en renfort en Guyane

Outre-mer La 1ère avec AFP •

Ils sont 35. Des militaires, médecins, infirmiers, aides-soignants du Service de santé des armées (SSA) et du Régiment médical (RMED) de l'armée de Terre à être arrivés vendredi en Guyane, précise le communiqué conjoint du ministère des Armées et du ministère des Outre-mer.

35 militaires du Service de @santearmees et de l'@armeedeterre - ainsi que du matériel médical - sont déployés en Guyane pour faire fonctionner 5 lits de réanimation. Auprès des Français, les Armées continuent de lutter contre le virus. — Florence Parly (@florence_parly) May 8, 2021

"Ces efforts permettront de faire fonctionner 5 lits de réanimation", qui pourront accueillir de premiers patients "dès le 10 mai", selon le ministère. Le matériel médical sera acheminé dans les jours suivants.

La pandémie se poursuit

Ces renforts interviennent alors que la situation épidémique reste préoccupante en Guyane, où circulent les variants brésilien et anglais, et que le service de réanimation du Centre hospitalier de Cayenne se trouve sous une forte tension.

En Guyane, la pandémie de Covid-19 continue de se propager et la présence du variant brésilien inquiète les autorités sanitaires et préfectorales. Ce vendredi 7 mai, 140 cas positifs sur 1 512 tests réalisés étaient enregistrés. Sans surprise, l'Île de Cayenne est la région où sont recensés le plus grand nombre de contaminations (76), Kourou (29), en revanche, hausse significative à Saint-Laurent du Maroni(21).

Les hospitalisations conventionnelles sont en baisse (60) et les réanimations restent identiques depuis 24h (18). Depuis le 4 mars, date officielle du début de l'épidémie, 20 366 personnes ont été contaminées, dont 104 décès. Le taux d'incidence, lui, est de 276/100 000.