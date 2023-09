De moins en moins de naissances en Outre-mer

D’après une étude de l’Insee publiée ce jeudi 28 septembre, trois départements d’Outre-mer ont un taux de naissances plus faible que la moyenne nationale. Globalement, la France connait un recul jamais observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Samuel Piqueur •

La chute du nombre de naissances se poursuit. Selon un rapport publié ce jeudi 28 septembre par l’Insee, le nombre de naissances en France en 2022 a atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, au cours de l’année qui vient de s’écouler, 725 997 bébés ont vu le jour. Soit un recul de 2,2% par rapport à 2021. Plus inquiétant encore, selon les données de l’institut national de la statistique et des études économiques, trois départements d’Outre-mer font partie de ceux où le taux chute davantage que la moyenne nationale. La Guyane – 5%, la Martinique – 3,7%, et la Guadeloupe -2.9%. La Réunion arrive tout juste à rester dans le rang, avec un taux de - 2%. À Noter qu’à Mayotte, à l’inverse des autres départements, la tendance est à la hausse: +1,5%.

Selon les données de l’Insee, la quasi-totalité des régions de France serait touchées. Cette baisse des naissances "s’inscrit dans une tendance de plus long terme ", en effet, depuis l’année 2011, "les naissances reculent chaque année, à l’exception de 2021". Ce rebond ponctuel s’explique en grande partie par les périodes de "confinements et déconfinements " selon le rapport de l’Insee.

Toutes les tranches d'âge sont touchées par la baisse

D'après les chiffres, les données des naissances hors mariage ne bougent pas (65% sur le plan national). En revanche, toutes les tranches d'âge sont concernées par cette baisse des naissances. Le rapport de l'Insee met ainsi en avant la diminution des naissances chez les 30-34 ans, et c'est encore plus marquant chez les moins de 30 ans. En 2012, près 12,8% des mères avaient entre 20 et 24 ans, en 2022 ce pourcentage chute à 9,9%. Alors que chez les plus de 40 ans, le taux des naissances augmente, passant de 4,8 % en 2012 à 6,5 % en 2022.

La diminution des naissances touche l'ensemble de l'Union européenne, avec un taux de - 4,9%.

Cette même semaine, L’Insee a déjà sorti deux rapports qui évoquent la démographie Outre-mer, l'un d'entre eux pointe le fait que la Guadeloupe continue de vieillir et de perdre des habitants. Le second souligne que la Martinique devient la région la plus âgée de France. Ces chiffres qui mettent en avant un recul du nombre de naissances, notamment en Outre-mer, s'inscrivent dans la même tendance.