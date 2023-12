🎧 Depuis quand la créolisation du monde a-t-elle commencé ?

Le créole, c’est une langue, une identité et une géographie étonnantes. Évoquer le créole, c’est parler des Antilles, de la Guyane mais aussi de La Réunion, des Seychelles, de l’île Maurice... Mais quand tout cela a-t-il commencé ? La créolisation du monde est en marche, le deuxième épisode du podcast "Sommes-nous tous devenus créoles ?" revient sur sa genèse.

Outre-mer la 1ère •

"Sommes-nous tous devenus créoles ?" est un podcast en 6 épisodes qui met en perspective les notions de créolité et de créolisation à travers la parole d’historiens, de sociologues contemporains, d’anthropologues et d’artistes.

Cet épisode propose un décryptage des étapes possibles de la "créolisation du monde", des plantations esclavagistes des colonies au XVIIe siècle, jusqu’aux grandes migrations de nos jours.

La Réunionnaise, Valérie Bègue, Miss France 2008, fait le lien entre les différents intervenants qui, tout au long de l'épisode, donneront leurs éclairages et leurs définitions. Pour en savoir plus, la journaliste Alice Milot est allée à la rencontre de deux spécialistes de la question : Fred Constant et Loïc Céry.

L'apparition du terme

Le terme de créolisation fait son apparition à la fin du XIXe siècle dans le cadre d’une société savante : la société française d’anthropologie. En 1884, elle accueille un voyageur, Paul Lévy qui revient de la Caraïbe et des îles du Pacifique. Il raconte devant une assemblée de savants qu’il a observé dans ces territoires un processus à l’œuvre dans lequel les cultures s’adaptent à des phénomènes nouveaux. Il propose que l’on parle de créolisation.



Ce concept n’a ensuite jamais cessé d’être travaillé par des intellectuels et des chercheurs en science sociale jusqu’à Edouard Glissant, romancier, poète et philosophe français né en Martinique et décédé en 2011, qui a donné à la créolisation une portée plus large.

Retour sur les origines avec LoĂŻc CĂ©ry

Loïc Céry, revient sur les origines historiques de la créolisation au micro d'Alice Milot.

Loïc Céry est un chercheur martiniquais en sciences humaines. Il dirige le Centre international d’études Édouard Glissant (CIEEG)au sein de l’institut du Tout-Monde créé à Paris en 2006 par Glissant lui-même. Un espace pensé comme un levier, une manière de faire vivre la créolisation mais aussi de mieux comprendre ses racines. Spécialiste de Saint-John Perse et d’Édouard Glissant, il a également consacré plusieurs études à Léopold Sédar Senghor, Patrick Chamoiseau, les expressions littéraires de la mémoire de l’esclavage, l'intertextualité, la traduction littéraire et la diffusion numérique des savoirs.

Glissant dit bien : " La créolisation ce n’est pas un phénomène irénique… ce n’est pas Benetton quoi ! On n’est pas en train de se dire que tout va bien, on va faire une société créolisée, une société de la relation. Non. La relation et la créolisation peuvent naître dans des circonstances qui sont des circonstances tragiques de l’histoire". Loïc Céry

La bascule du terme : analyse de Fred Constant

Aujourd’hui le terme de créolisation est employé par des personnalités politiques comme modèle de "vivre ensemble". Cette bascule a été rendue possible grâce à l’œuvre d’Edouard Glissant, qui dans les années 80 avec Le discours antillais et Poétique de la relation va élargir cette notion aux restes du monde. Glissant dit alors que le monde se créolise.

Pour mieux comprendre cette ouverture, Fred Constant revient sur le contexte dans lequel émerge cette pensée du monde qui se créolise.

Fred Constant est professeur agrégé de sciences politiques à l’Université des Antilles et chercheur au laboratoire caribéen de sciences sociales. Ses travaux portent sur la politique comparée des Outre-mer ainsi que sur la crise de gouvernabilité des états insulaires en développement. Fred Constant a exercé des responsabilités dans la haute fonction publique notamment en qualité d’ambassadeur délégué à la coopération régionale dans les Caraïbes. Il a été recteur de l’Université Léopold Sedar Senghor à Alexandrie.

De gauche Ă droite : Fred Constant et LoĂŻc CĂ©ry • ©wave audio / France TĂ©lĂ©visions

"Sommes-nous tous devenus créoles ?", un podcast à retrouver ici.

Présentation : Valérie Bègue

Journaliste : Alice Milot

Reportages en Martinique : Jeanne Robet

Réalisation : François-Charles Domergue

Direction éditoriale d’Outre-mer La 1ère : Fabrice Hochard et Jean-Marc Party

Production Executive : Thomas Baumgartner et Thibaut Potdevin

Cheffe de projet Ă©ditorial : Julia Lasry

Direction Artistique : Florent Texier

Production originale : wave.audio

Durée : 23 min