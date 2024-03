Des lycéens de la section mode du lycée professionnel de Faa’a à Tahiti récompensés au concours "Je filme ma formation"

Engagés dans la 8ᵉ édition du concours "je filme ma formation", les terminales bac pro section Mode du lycée professionnel de Faa’a à Tahiti, ont été récompensés du prix de la communication à Paris.

Ce grand concours, placé sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale, offre aux établissements scolaires l’opportunité de faire découvrir les filières qu’ils dispensent et leurs débouchés sous la forme de vidéo pédagogique. Ouvert à tous, le concept est simple : réaliser une vidéo de trois minutes, du scénario au montage sur la formation suivie. Près de 20 000 étudiants étaient en lice cette année.

Ce mardi 26 mars, c’était la grande remise des prix au grand Rex de Paris. Engagés dans la compétition, les neuf lycéens de la section mode du lycée professionnel de Faa’a en Polynésie se sont distingués en remportant le prix de la communication. "C’est une grande fierté pour les élèves, ça montre que notre travail est reconnu, se félicite Teva Charre, l’un des professeurs. C’est un aboutissement ce prix pour notre filière" complète-t-il.

Une filière mode à développer sur l’île

Le lycée professionnel de Faa’a n’a pas remporté le premier prix, mais qu’importe, pour Teva Charre, ce prix de la communication à un goût de victoire. "On a notre vidéo, on l’a porté jusqu’ici et maintenant, on va s’en servir pour faire la promotion de notre filière sur l’île, annonce-t-il. On a un savoir-faire, et on veut le démontrer pour développer la filière mode de notre lycée", conclut-il.

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

À noter que le lycée remporte aussi le prix apprentissage pour sa filière d’ingénierie.