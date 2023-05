DIRECT. Hommage aux victimes de l'esclavage : pourquoi ériger à Paris un mémorial national dédié aux victimes de l'esclavage ?

Ce projet de mémorial, porté par le CM98, le Comité marche du 23 mai 1998 et de nombreuses associations mémorielles, a été annoncé par François Hollande en 2016. Emmanuel Macron a affirmé que la réalisation de ce lieu de mémoire "pour honorer la dignité et l'humanité des victimes de l'esclavage demeure une priorité" dans une lettre adressée en 2021 à Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage.

Le lieu est défini, le mémorial doit être érigé au Jardin des Tuileries, en plein cœur de Paris. La symbolique est forte : la Convention siégeait aux Tuileries et c'est là que les députés ont aboli l'esclavage une première fois, le 4 février 1794.

Mais des désaccords sont apparus au fil du temps sur l'espace dédié au mémorial et sur le respect du cahier des charges initial. Le choix de l'artiste et de l'œuvre n'est toujours pas arrêté.

Le CM98 et les associations se battent sans relâche pour que les noms des 200 000 esclaves affranchis en 1848 soient gravés dans l'œuvre mémorielle. Il s’agit de 87 500 esclaves affranchis en Guadeloupe, 74 000 en Martinique, 63 000 à La Réunion et 13 500 en Guyane. La collecte des patronymes des aïeux affranchis représente des années de recherches.

... L'installation d’une œuvre d’art en hommage aux victimes de l’esclavage au sein du Jardin des Tuileries, sur lequel seront gravés de manière permanente, les noms et prénoms des quelque 200 000 esclaves affranchis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à la Réunion par le décret d’abolition du 27 Avril 1848. [...] C’est, pour nous, l’aboutissement d’un long combat pour la reconnaissance de l’humanité et de la dignité de millions de femmes et d’hommes, nos aïeux, qui vécurent la traite et l’esclavage colonial, aujourd’hui reconnus par la loi en tant que "crimes contre l’humanité".