Émeutes en Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron convoque un Conseil de défense

Emmanuel Macron a convoqué mercredi matin un Conseil de défense et de sécurité nationale après une nouvelle nuit d'émeutes en Nouvelle-Calédonie, qui a fait deux morts et des dizaines de blessés, a annoncé l'Élysée. Le chef de l'État s'entretient depuis 10h15 avec le premier Ministre, les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de l'Économie, de la Justice et la ministre déléguée aux Outre-mer.

La situation en Nouvelle-Calédonie demeure extrêmement tendue. Malgré le couvre-feu mis en place par les autorités, les pillages et les affrontements se sont poursuivis la nuit dernière. Le Haut-Commissaire fait état de deux morts ainsi que de dizaines de blessés. Emmanuel Macron a décidé de convoquer ce mercredi matin un Conseil de défense et de sécurité nationale. L'état d'urgence, réclamé par de nombreuses figures politiques, pourrait être décrété à l'issue de la rencontre. Déplacement à Fécamp annulé et conseil des ministres reporté Une réunion de crise se tient actuellement à l'Élysée. Depuis 10 h 15, heure de Paris, ce matin, le président de la République s'est entouré de Gabriel Attal, Premier ministre, de Sébastien Lecornu, ministre de la Défense, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Eric Dupont-Moretti, ministre de la Justice ainsi que de Marie Guévenoux, ministre déléguée aux Outre-mer. Le chef de l'État a annulé un déplacement prévu en Seine-Maritime, où il devait inaugurer un parc d'éoliennes en mer, et tiendra le conseil des Ministres, prévu initialement dans la matinée, ce mercredi après-midi. Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a également bousculé son programme en annulant un déplacement prévu à Valenciennes.

