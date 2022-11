Forte mobilisation pour Maëlle, étudiante réunionnaise en difficultés financières en Allemagne

Le difficile quotidien des étudiants ultramarins une nouvelle fois dénoncé dans une vidéo devenue virale en moins de 24 heures sur TikTok. Maëlle, étudiante boursière réunionnaise, suit un double cursus de science Franco-allemand. Actuellement à Berlin où elle poursuit ses études, elle fait état dans une vidéo de ses difficultés financières, et ce, malgré son statut de boursière.

100 euros d’aide par mois, c’est ce message qui a tout déclenché et poussé Maëlle à publier une vidéo sur TikTok. Dans la vidéo de moins de 3 minutes, la jeune femme, originaire de la Rivière Saint-Louis à La Réunion, parle de ses problèmes pour joindre les deux bouts. Un combat perpétuel chaque mois, alors qu’elle est boursière avec un job à côté.

Pourtant, des aides existent pour soutenir financièrement les étudiants ; Maëlle explique qu’elle n’est plus éligible au dispositif d’aide Erasmus+, parce qu’elle a déjà été bénéficiaire de celui-ci à Nancy. "En suivant un double cursus, je n’ai droit à cette aide qu’une seule fois durant mes études, je ne peux donc plus en bénéficier", explique-t-elle.

S’agissant de ses parents, Maëlle souligne que seule sa mère travaille ; certes avec un "bon" salaire, mais dans ce contexte actuel de vie chère et notamment à Mayotte où résident ses parents, ils ne peuvent pas l’aider. Une situation compliquée qui dure depuis fin mars et qu’elle a tenu à dénoncer à ses quelque 2.000 abonnés.

8 millions de vues

En moins de 24h, la vidéo (publiée lundi 31 octobre à 12h31) est devenue virale ; elle a été vue par près de 8 millions de personnes, augmentant au passage son audience ; désormais ce sont près de 100.000 internautes qui la suivent sur ce réseau social très prisé des jeunes.

Dans les milliers de commentaires reçus, entre les témoignages de soutiens, certains ont encouragé Maëlle à créer une cagnotte en ligne. Se disant gênée, elle refuse et explique que le but de sa vidéo n’était pas pour gagner de l’argent, mais pour dénoncer un système de bourse qui selon elle pénalise les étudiants, les obligeant à travailler à côté en plus des heures de cours.

Plus de 14.000 €

C’est donc un internaute qui a créé la cagnotte pour elle sur une des nombreuses plateformes existantes. Entre le lundi 31 octobre à 16h30 et le mardi 1er novembre à 10h, ce sont plus de 14.161 euros qui ont été recueillies en sa faveur.

Devant l’ampleur de la mobilisation de ses abonnés et des internautes, Maëlle prend la décision de fermer la cagnotte parce que, dit-elle, "avec cette somme, j’en ai assez pour vivre tranquillement pendant une année ; je n’ai pas besoin de plus". D’autant qu’elle va continuer à travailler à côté comme elle l’a toujours fait depuis sa 2ᵉ année d’études.

Changer le système d'aide aux étudiants

Si elle est aujourd’hui heureuse de la portée de sa vidéo, Maëlle souhaite que les autorités se penchent sérieusement sur cette problématique liée au quotidien des étudiants, qu’ils soient originaires des Outre-mer ou pas. Pour elle, c’est tout le système d’aide financière en faveur des étudiants qui doit être revu, pour leur offrir une vie décente et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel… à savoir leurs études.

En guise de remerciements pour le soutien reçu, Maëlle ne compte pas garder pour elle seule tout l’argent récolté ; elle veut en donner une partie à certaines structures associatives qui viennent en aide aux étudiants en difficulté, comme celles distribuant des paniers alimentaires.

À la suite des nombreux témoignages d’étudiants, Maëlle a ouvert une autre cagnotte pour les soutenir. Elle envisage désormais la suite de ses études avec un peu plus de sérénité.