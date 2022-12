Francky Vincent porte plainte contre un chroniqueur de l'émission TPMP

Le chanteur guadeloupéen attaque en justice le chroniqueur Gilles Verdez pour diffamation. Lors de son passage dans l'émission "Touche pas à mon poste" le 6 décembre dernier, le chanteur guadeloupéen avait déclaré apprécier l'humour de son ami Dieudonné, ce qui lui avait valu d'être accusé d'antisémitisme.

Inès Apetovi •

Il a fait le buzz sur la toile début décembre dernier en étant promu Chevalier des Arts et des Lettres. Francky Vincent, auteur des titres populaires "Tu veux mon zizi", "Alice ça glisse" ou encore "Fruit de la passion", est à nouveau sur le devant de la scène en cette fin d'année. Selon le Parisien, l'artiste guadeloupéen a déposé plainte, ce lundi 26 décembre, pour diffamation contre le chroniqueur de l'émission "Touche pas à mon poste", Gilles Verdez.

Lors de son interview dans l'émission présentée par Cyril Hanouna, Francky Vincent est interpellé par le chroniqueur : "est-ce que vous condamnez l'antisémitisme de Dieudonné ?"

À cela, le guadeloupéen répond en expliquant qu'il ne condamne pas car il n'est pas "juge".

Gilles Verdez continue ses attaques, il reproche à Francky Vincent sa participation au "Bal des Quenelles", événement organisé chaque année par l'humoriste condamné pour antisémitisme Dieudonné, en juin 2020. "Je m’affiche avec tout le monde, des célébrités, des artistes… J’étais invité pour voir mon humoriste préféré, le meilleur humoriste de tous les temps", a répliqué l'artiste guadeloupéen.

" Je suis tombé dans un traquenard "

Dans les colonnes du Parisien, l'artiste de 66 ans revient sur ce moment de télévision houleux, qu'il n'a toujours pas digéré. "On me soupçonne d'être un sympathisant des antisémites parce que j'ai chanté une chanson en 2019 [2020] au Bal des quenelles de Dieudonné. Alors que ma femme est sémite, que j'ai un enfant avec une métisse sémite... Je prends cela au sérieux [...]", s'est expliqué Francky Vincent.

Le Chevalier des Arts et des Lettres estime s'être retrouvé dans "un tribunal de pacotille, une énorme mascarade". "Je suis tombé dans un traquenard. On m'avait dit que je parlerais pendant huit minutes de ma distinction, mais ça n'a duré que trente secondes et ils me sont tombés dessus pendant vingt-cinq minutes."

Toujours dans le Parisien, l'artiste guadeloupéen conclut : "Je suis allé cinq fois à TPMP, jamais il ne m'avait parlé de Dieudonné. Et là, comme j'ai la médaille, ils me tombent dessus. J'avais le sentiment d'être trahi. Je ne reviendrai plus dans cette émission."