Justice : réquisitoire de huit mois de prison avec sursis contre Kalash et 5.000 euros d'amende avec sursis contre Admiral T

Le procès de Kalash et Admiral T s'est déroulé mercredi 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils étaient jugés pour une altercation avec des policiers en novembre 2014 dans les rues de la capitale. Le jugement sera rendu le 4 novembre.

Procès de #Kalash et d' #AdmiralT: le procureur de la République requiert 5.000 euros d'amende avec sursis pour Admiral T et 8 mois de prison avec sursis pour Kalash. Il explique cette distinction par la différence de personnalité des deux chanteurs. — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020

Deux versions de l'altercation

"Image salie"

"Pendant toutes ces années mon image a été salie" dit Admiral T. — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020

"Je suis quelqu'un de très sincère. J'ai grandi dans un quartier difficile. J essayais de pacifier les relations entre les jeunes et la police. Ce n'est pas à presque que 40 ans, à la veille de la sortie de mon album qui parle d'amour et de paix, que j'allais faire ça" Admiral T — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020

Dire que tu me tolères est signe de colère cachée/ Le commissaire et sa commère avaient vraiment l'air fâchés/ Le petit mwaka est libéré/Ça parle de complot antillais, de bavure annonçant la sortie d'un CD

Ils ont des locks, ils sont noirs — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020

Procès de #kalash et #admiralT : le jugement sera rendu le 4 novembre par la 12ème chambre du tribunal correctionnel de Paris — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020



L'avocat de Kalash réclame la relaxe

L’avocat de #Kalash, Me Eddy Arneton, dénonce les incohérences du dossier. Il a réclamé la relaxe de son client. pic.twitter.com/HgB3Y7zSba — La1ere.fr (@la1ere) October 7, 2020

Après plusieurs heures d'audience devant la 12è chambre du tribunal correctionnel de Paris, le procureur a requis huit mois de prison avec sursis à l'encontre de Kalash et 5.000 euros d'amende avec sursis contre Admiral T, pour cette affaire très confuse d'altercation avec des policiers qui remonte à novembre 2014 . Le jugement sera rendu le 4 novembre.L'audience a débuté à 13h30 au tribunal et s'est poursuivie jusqu'à 21h. Accompagnés de leurs épouses et de leurs avocats, Me Arneton et Ramaël pour Kalash, Me Michel-Gabriel pour Admiral T, les deux artistes se sont longuement expliqués à la barre. Après leurs explications, ce sont les policiers présents sur les lieux ce soir là qui ont donné leur version des faits. La juge a tenté de comprendre le déroulement des événements, visionnant notamment des vidéos enregistrées par l'épouse d'Admiral T."Pendant toutes ces années, mon image a été salie", a expliqué Admiral T lors de son témoignage.Me Eddy Arneton, avocat de Kalash, a dénoncé lors de sa plaidoirie les incohérences du dossier. Il a réclamé la relaxe de son client.