L'uniforme sera expérimenté dans des collèges et lycées en Guyane, à Mayotte et à La Réunion

Annoncé par Gabriel Attal en décembre, lorsque celui-ci était encore ministre de l'Éducation, l'expérimentation de la tenue unique dans les établissements scolaires doit débuter cette année, a indiqué Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse à l'Élysée le 16 janvier. L'expérience se fera dans 100 écoles, collèges et lycées français. Des élèves guyanais, mahorais et réunionnais seront concernés.

Si le port de l'uniforme dans les établissements scolaires est déjà de vigueur dans plusieurs territoires d'Outre-mer, Emmanuel Macron souhaiterait que cette pratique soit généralisée dans toutes les écoles, collèges et lycées français. C'est pourquoi, comme l'avait esquissé Gabriel Attal en décembre, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, une centaine d'établissements volontaires vont expérimenter la tenue unique dès cette année, a annoncé le président Emmanuel Macron lors de sa grande conférence de presse, mardi 16 janvier, à l'Élysée.

Lors de cette intervention, qui se voulait être un grand exposé de sa feuille de route pour les plus de trois ans qui lui reste au pouvoir, Emmanuel Macron a présenté son projet d'une France "plus forte et plus juste". Et pour ce faire, il compte mener de vastes chantiers dans l'éducation nationale, où le "déterminisme social" défavorise les enfants dès leur plus jeune âge.

Une généralisation en 2026

Dès cette année, 100 établissements scolaires, qui se sont portés volontaires, imposeront donc à leurs élèves de porter une seule et même tenue pour aller en cours. Dans les Outre-mer, cette expérimentation concernera un collège en Guyane, trois à La Réunion, ainsi que deux collèges et deux lycées à Mayotte.

La tenue unique efface les inégalités entre familles et crée les conditions du respect. Elle sera expérimentée dans 100 établissements dès cette année. Si les résultats sont concluants, nous la généraliserons en 2026. pic.twitter.com/eT4lImV6EN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 16, 2024

Si l'expérimentation est concluante et jugée satisfaisante par l'exécutif, le port de l'uniforme sera étendu à tous les élèves français en 2026, a ajouté le président.

En Outre-mer, la tenue unique est déjà la norme dans de nombreuses écoles, notamment aux Antilles, en Guyane, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Dans ces territoires, l'uniforme n'est pas un outil d'uniformisation républicaine des élèves, mais relève surtout de la tradition.

Élèves d'une école de Saint-Martin. • ©Helene Valenzuela / AFP

Dans son allocution, Emmanuel Macron a également annoncé des nouvelles mesures concernant l'usage des écrans par les plus jeunes, la lutte contre le trafic de drogue, ou encore de nouvelles lois pour accélérer la croissance et réformer le marché du travail. Mais aucune annonce spécifique n'a été faite concernant les territoires d'Outre-mer.