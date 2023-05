[La 1ère à Créteil] R.O.D, un artiste guadeloupéen en quête de célébrité

R.O.D. est entré dans une nouvelle phase artistique. Il a coupé ses longues dreadlocks. Arbore un costume qui lui donne des airs de gentleman. "L'élégance guadeloupéen (sic)", comme il le dit lui-même sur son compte Instagram. Rodrigue (de son vrai nom) a 42 ans, et vit à Créteil (Val-de-Marne) depuis sept ans. "Je suis comme un caméléon : tous les dix ans, je change de peau", explique-t-il. Chanteur, auteur, interprète, mannequin, comédien... R.O.D. se décrit comme un "artiste", en résumé.

La 1ère à Créteil - R.O.D • ©Outre-mer La 1ère



Ce personnage haut en couleurs, à l'apparence calme, mais en réalité très actif et survolté, saute de plateaux de tournage en studios d'enregistrement, de jour comme de nuit, inlassablement. "J'aime avoir des projets, courir à droite à gauche. Je me sens vivant quand je suis dans des projets artistiques."

En ce moment, il enregistre son nouvel album. "Quand j'ai commencé [la musique], je faisais plutôt du reggae dance hall, puis du hip hop soul. Là, je pars dans la pop électro", raconte-t-il depuis le studio d'enregistrement Omani Records situé à Montreuil, où il travaille avec le guitariste Gil "Tease" Escriva – qui a notamment collaboré avec Francky Vincent, IAM, NTM, Doc Gyneco... – et le pianiste Lo-X.

Récemment, ce couteau suisse a entamé sa mue artistique, et a changé de style musical. L'année dernière, inspiré de musiques R&B Soul à la Trey Songz, un rappeur américain, le Guadeloupéen a sorti deux clips qui ont dépassé les 15.000 vues sur YouTube, dont la chanson Avec Toi, qui est passée sur Tropiques FM, se félicite-t-il.

Là, on s'est dit qu'on allait aller encore plus loin dans la proposition artistique. On a fait un mélange d'influences.