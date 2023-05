Pendant une semaine, Outre-mer La 1ère part à la rencontre des Ultramarins de Créteil [La 1ère à Créteil]

À l'approche du 10 mai, date de commémoration de l'abolition de l'esclavage dans l'Hexagone, Outre-mer La 1ère vous emmène dans le Val-de-Marne, qui compte une des plus grosses communautés antillo-guyanaise de France. Food-truck de bokits, groupe de carnaval, écrivaine... Découvrez celles et ceux qui donnent un air d'Outre-mer à Créteil.

Outre-mer La 1ère •

Au mois de mars, Outre-mer La 1ère vous avait emmené danser dans les rues de Montpellier, où se tenait l'un des plus grands carnavals antillais de l'Hexagone. L'occasion de partir à la rencontre des Ultramarins d'Occitanie. Ce mois-ci, La 1ère a décidé de se délocaliser à Créteil, dans le Val-de-Marne. La capitale départementale, jumelée avec la commune des Abymes, en Guadeloupe, depuis 1981, compte un des plus fort taux d'Ultramarins parmi ses habitants (entre 8 % et 10 % de la population).

MICRO-TROTTOIR • ©la 1ère - Carl Béhary-Laul-Sirder, Olivier Canneval



Renommée pour son paisible lac, son quartier d'immeubles en forme de Choux et son énorme centre commercial, Créteil est une sorte de très petites Antilles en plein cœur de l'Île-de-France. Là-bas, l'Outre-mer fait parler d'elle. En 2014, Outre-mer La 1ère était partie à la rencontre de Tony Mango, un Guadeloupéen professeur de créole dans deux lycées franciliens, dont un à Créteil. C'est aussi dans cette ville que Lucien Jean-Baptiste, réalisateur et scénariste martiniquais qui a grandi à Bonneuil-sur-Marne, a passé une partie de sa scolarité.

À travers les portraits, les rencontres et les reportages que La 1ère vous propose du 8 au 14 mai, vous allez découvrir des histoires singulières, parfois touchantes, parfois étonnantes. Vous allez découvrir des amoureux de Créteil, des chanteurs, des sportifs, des politiques, des cuisiniers. Vous pourrez lire ces rencontres sur le Portail des Outre-mer et retrouver nos vidéos filmées à Créteil sur le compte Instagram d'Outre-mer La 1ère.

Vendredi 12 mai, les antennes radios de Guadeloupe, Martinique et Guyane La 1ère vous proposeront une émission spéciale en direct de Créteil Soleil à 17 h, heure de Paris (11 h aux Antilles et 12h en Guyane). L'émission sera à visionner en direct sur Facebook.