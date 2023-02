Avant le carnaval, La1ere à la rencontre des Ultramarins de Montpellier

Le samedi 25 février, La1ere.fr vous proposera de vivre en direct le carnaval de Montpellier, l'un des plus importants de France hexagonale. En prélude à ce rendez-vous, nous vous proposons toute cette semaine une série de rencontres avec des Ultramarins de Montpellier et sa région.

Outre-mer la 1ère •

Ils viennent de Polynésie, de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion ou de Saint-Pierre et Miquelon. Ils sont étudiants, restaurateurs, coiffeurs, artistes... A partir de ce 20 février 2023 et pour une semaine, La1ere.fr, le portail des Outre-mer, vous propose de rencontrer des Ultramarins qui vivent à Montpellier et dans sa région.

A travers des reportages sur La1ere.fr, des vidéos sur nos réseaux sociaux, vous pourrez découvrir ces différents portraits.

Découvre en cliquant par ici le premier portrait de notre série, celui de Merlino Abesienso, un jeune Guyanais à la tête de deux salons de coiffure.

Reportages, vidéos, et direct

Le samedi 25 février, nous vous proposerons de suivre en direct le Vidé du carnaval antillais de Montpellier qui rassemblera comme chaque année des milliers de personnes. Ce direct sera à suivre en direct sur La1ere.fr ainsi que sur notre page Facebook.