La Commission européenne débloque des fonds pour le développement de Saint-Pierre et Miquelon

Pour redynamiser l'économie et rendre l'archipel plus attractif, l'Union européenne va financer à hauteur de 27 millions d'euros des projets liés à l'environnement, l'agriculture, la jeunesse et la transition énergétique.

Quentin Menu

Pour donner un coup de fouet à l'économie de Saint-Pierre et Miquelon et stimuler l'attractivité du petit archipel de l'Atlantique Nord, l'Union européenne a mis la main à la poche. Lundi 6 février, le président de la Collectivité territoriale Bernard Briand était à Bruxelles pour signer une convention de financement entre son territoire et la Commission européenne à hauteur de 27 millions d'euros.

Cette aide financière s'inscrit dans le cadre du partenariat renforcé entre l'UE et les pays et territoires d'Outre-mer (PTOM), ces territoires rattachés à des pays membres de l'Union, mais qui ne font pas eux-mêmes partie de l'espace communautaire européen (comme le Groenland, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie...).

Financer le tourisme durable

"Ce nouveau chapitre de notre coopération avec l’Union européenne permettra de prolonger ce soutien essentiel au développement économique de Saint-Pierre et Miquelon, en mettant l’accent sur le tourisme durable", s'est réjoui Bernard Briand, dans un communiqué de la Commission européenne.

Les 27 millions d'euros européens viendront s'ajouter aux 25 millions d'euros mobilisés par la Collectivité de Saint-Pierre et Miquelon dans le cadre du Schéma de Développement Stratégique (SDS) 2021-2025, adopté en janvier 2021 par le territoire. Ce programme d'investissement vise à revivifier l'économie de l'archipel, structurellement affaiblie depuis le moratoire sur la pêche à la morue décidé par le Canada en 1992.

Pour sa prospérité, Saint-Pierre et Miquelon a pour ambition de diversifier son économie, renforcer la cohésion sociale en menant des actions en faveur de la jeunesse et améliorer l'attractivité de son territoire. Bien que le financement européen signé lundi porte principalement sur le tourisme durable, Rudy L'Espagnol, responsable du développement économique au sein d'Archipel Développement, explique que, par ricochet, tous les secteurs bénéficieront de cet investissement.

Archive



Les fonds européens doivent être débloqués au cours de l'année, selon Rudy L'Espagnol, qui précise que les financements devraient déborder le cadre du SDS 2021-2025 et s'étirer jusqu'en 2026, les négociations s'étant conclues plus tardivement que prévu.

Ce n'est pas la première fois que l'Union européenne investit dans le territoire français de l'Atlantique Nord. La Commission européenne se félicite d'avoir soutenu "plus de 20 projets d'investissement", soit des sommes allant en moyenne de "4 à 5 millions d'euros par an depuis 2006". Parmi ces projets, la Commission liste le ferry reliant Saint-Pierre et Miquelon, la gare maritime de Saint-Pierre, la piste aérodrome de Miquelon... Résultat : le nombre de touristes a augmenté de près de 40 % entre 2009 et 2019 et le chômage a diminué de 54 % sur la même période.

Dans le cadre des partenariats entre l'UE et les PTOM, la Commission européenne a déjà également financé des projets de développements en Nouvelle-Calédonie (30,9 millions €), en Polynésie française (31,1 millions €) et à Saint-Barthélemy (2,5 millions €). Un programme est actuellement en discussion pour Wallis et Futuna.