Le Fenua au cœur de Paris avec le marché polynésien

Pour la 5ᵉ édition, le marché polynésien s’est installé au cœur de la Délégation de la Polynésie française, boulevard Saint-Germain à Paris. L’occasion pendant cinq jours de promouvoir l’artisanat local polynésien auprès des curieux et surtout de se retrouver pour une grande fête.

Emma Jaconelli •

"C’est vraiment Tahiti qui s’invite en plein cœur de Paris", lance Teanuanua, lunettes de soleil sur le nez, la tête couronnée de feuilles de tiaré. Le jeune homme est l'animateur et coordinateur de cette cinquième édition du marché polynésien de la délégation de la Polynésie française à Paris. Sous l'arche, une vingtaine de stands de produits du Fenua. Les paniers en osier côtoient les couronnes colorées de tiaré traditionnelles. Sans oublier "l'emblématique monoï tiaré de Tahiti" du stand de Julien Ling. Ce jeune Tahitien d'une vingtaine d'années est le représentant hexagonal de sa parfumerie familiale Tiki, productrice historique du traditionnel monoï, 100% Tahiti : "On ne peut pas faire un marché tahitien sans le monoï ", lance Julien, ravi d'accueillir les Parisiens curieux de la culture polynésienne qu'il véhicule.

Odeurs de monoï, marmite de poulet coco qui mijote, danses et sonorités tahitiennes : tout est mis en œuvre pour voyager de l'autre côté du Pacifique en restant à quelques pas de la première station de métro parisienne. Et toutes les îles de l'archipel ont leur place sur le marché. Marta vit depuis une quarantaine d'années en Bretagne. Originaire de Rapa, elle représente fièrement son île où son cœur est resté : "Il y a les chapeaux et les couronnes faites à Rapa. Tout est bio, il n'y a rien en plastique. On protège beaucoup la Terre, Rapa est unique au monde."

Marta est originaire de l'île de Rapa en Polynésie qu'elle représente fièrement sur le marché parisien. • ©Emma Jaconelli / France Télévisions

Une grande famille

"Tous les ans, on se retrouve et on porte haut les couleurs de la Polynésie même si on vit depuis des années en France, conclut Marta. C'est une très grande famille !" Dans sa robe jaune qui embellit le large sourire qu'elle arbore, Marta accueille tous ceux qui passent en leur glissant un collier de coquillages au cou, signe de la sympathie qui irradie de la Polynésienne.

La famille, c'est aussi ce qu'ont trouvé les jeunes du Fenua venus faire leurs études à Paris auprès de l'association des étudiants de Polynésie française à Paris (AEPF) dont Vaimiti Metua, 23 ans, est l'actuelle présidente : "On essaye de les accueillir pour éviter qu'ils soient un peu perdus à Paris." Pour cette 5ᵉ édition, ils ont été nombreux à être embauchés par des artisans polynésiens ou par la délégation pour tenir les stands et empocher quelques euros précieux à la vie dans la capitale. Nicolas, étudiant dans le sport, est attitré au stand de la librairie, ce genre d'évènement lui permet de se sentir un peu à la maison : "Je suis venu pour aider l’association des Étudiants de Polynésie française. Grâce à l’AEPF ça m’a permis de rencontrer d’autres Tahitiens, et de ressentir un peu les 'vibes' de chez nous comme on dit."

La musique est venue réchauffer les cœurs des visiteurs du marché polynésien. • ©Emma Jaconelli / France Télévisions

Solidarité avec les associations

"On a aussi beaucoup d’associations, présente Caroline Tang, déléguée de la Polynésie française à Paris. C’est ma façon de participer à ce qu’ils puissent trouver des fonds." Parmi elles, l'association A TAUTURU IA NA PARIS qui aide et accompagne les "évasanés", les évacués sanitaires, arrivés dans l'Hexagone pour suivre des traitements médicaux.

"C’est très important pour nous d'être ici, relate la vise-présidente de l'association Temarama Teriipaia. On reçoit beaucoup de toute la Polynésie. Ils se sont mobilisés pour récolter des produits en Polynésie pour que nous, on puisse faire des expositions." Et le trésorier Teveu Tetauupu d'ajouter : "En sachant que toutes les recettes que nous récupérons toute la semaine, tout va pour les malades polynésiens."

Le marché polynésien est ouvert jusqu'à dimanche 16 avril 2023, au 28 boulevard Saint-Germain à Paris.

Écoutez le reportage réalisé au marché polynésien ici :