Le Forum des étudiants des Outre-mer ouvre ses portes virtuelles les 5 et 6 juillet

Logement, aides financières, orientation… Pour sa quatrième édition, le Forum, dont l’objectif est d’aider les étudiants ultramarins qui envisagent de s’installer dans l’Hexagone, sera accessible entièrement en ligne.

Jeanne Péru-Gelly •

Chaque année, environ 8 000 jeunes originaires des Outre-mer quittent les territoires où ils résident pour venir étudier dans l’Hexagone. Pour la quatrième fois, la délégation interministérielle à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer et la visibilité des Outre-mer organise en partenariat avec l’Etudiant le Forum des étudiants des Outre-mer.

Trouver un logement, bien choisir son parcours universitaire, gérer la solitude ou des difficultés financières, décrocher un job étudiant… Des ateliers thématiques sont organisés les lundi 5 et mardi 6 juillet pour accompagner les étudiants ultramarins dans leur projet d’installation. Cette année, en raison de la crise sanitaire et pour permettre aux étudiants de tous les bassins de participer, la manifestation se fera exclusivement en ligne.

👩🏽‍🎓🧑🏽‍🎓#forumetudiantsoutremer - C’est parti ! #Etudiants,#Lycéens nous vous souhaitons la bienvenue à cette 4è édition entièrement digitalisée cette année. Pour accéder aux stands, aux conférences rdv sur https://t.co/saDj3CEdDL Bonne visite à toutes et à tous ! pic.twitter.com/pujvqmEHv5 — Délégation Interministérielle Français d'Outre-mer (@ultramarins) July 5, 2021

7 grands thèmes et 40 exposants

La précédente édition du Forum s'est déroulée à Paris en septembre 2019. Elle s’adressait aux étudiants déjà présents dans l’Hexagone. Organiser le Forum en ligne au début de l’été permet de toucher les candidats au départ en amont et d’aborder des thématiques différentes, notamment la recherche de logement.

Pour l’édition 2021, le forum est composé de sept pavillons : "préparer mon arrivée", "s'installer", "étudier", "job étudiant et insertion professionnelle", "se déplacer au quotidien et voyager", "ma santé et mon bien-être" et "ma vie étudiante". 40 exposants, notamment des associations et des universités, organiseront en ligne des conférences, de 9h à 18h, heure de l’Hexagone. Le programme détaillé est à retrouver sur le site du Forum des étudiants des Outre-mer. Pour accéder aux stands, il suffit de créer un compte.

Une documentation variée sur les thèmes traités est par ailleurs disponible sur le site. Les ressources en ligne -vidéo explicatives et plaquettes d’information- seront accessibles jusqu’au 23 juillet