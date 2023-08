Le Guadeloupéen Mathys Tel visé par des insultes racistes, le Bayern Munich réagit

Le jeune attaquant d'origine guadeloupéenne était titularisé ce samedi soir par le Bayern Munich face au RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne. Mais au lendemain de la défaite munichoise (3-0), Mathys Tel a été victime d'insultes racistes sur son compte Instagram. Des propos dénoncés par son club de foot.

Outre-mer la 1ère avec AFP •

Le Bayern Munich a fermement condamné dimanche les commentaires racistes visant son attaquant français Mathys Tel sur les réseaux sociaux, dans un message sur Twitter, rebaptisé X.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté les commentaires dédaigneux dont Mathys Tel a fait l'objet sur les réseaux sociaux. Celui qui écrit de telles choses racistes et nauséabondes n'est pas un supporter du Bayern", a écrit le club munichois sur X.

"Mathys, nous sommes derrière toi et tu as tout notre soutien", a conclu le Bayern, accompagnant son message avec le #RotGegenRassismus, le nom de sa campagne de lutte contre le racisme qui figurait sur le maillot munichois samedi soir.

Comme on peut le lire ci-dessous en anglais, l'attaquant de 18 ans a réagi sur son compte Instagram : "Merci à ma vraie famille bavaroise, et tous ceux qui me supportent, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve."

"Le travail continue et continuera encore plus fort", a-t-il ajouté, ce à quoi le Bayern a répondu "Derrière toi, tout au long du chemin".

Tel est arrivé en Bavière en provenance de Rennes à l'été 2022, inscrivant six buts pour sa première saison avec le Bayern (cinq en championnat et un en Coupe).

Enquête de la fédération

Mathys Tel n'a pas été la seule victime de propos racistes en lien avec des matches de foot week-end en Allemagne : des supporters du club de Halle auraient tenu des propos racistes contre un joueur de Fürth, lors du 32e de finale de Coupe entre Halleschen FC et Greuther Fürth ce samedi 12 août.

La fédération allemande de foot (DFB) a ouvert ce dimanche une enquête pour examiner les faits. "La DFB ne supporte aucune forme de racisme ou d'intolérance sur ses terrains", a affirmé la fédération dans un communiqué.