Outre-mer la 1ère - Publié le 12/04/2020 à 13:59 , mis à jour le 12/04/2020 à 14:05

Simple palier ou tendance durable ? Les statistiques le montrent, ces derniers jours, le nombre de cas de coronavirus dans les Outre-mer progressent moins rapidement qu'auparavant, excepté à Mayotte. Le 11 avril, 1078 cas avérés et 19 morts étaient recensés depuis l'apparition du virus. Explication en plusieurs graphiques.

La ministre des Outre-mer Annick Girardin le déclarait vendredi 10 avril : "Rien n'est gagné mais nous avons aujourd'hui quelques raisons d'être positifs". En effet, depuis quelques jours, les courbes du nombre de cas avérés de coronavirus dans les Outre-mer grimpent moins rapidement que précédemment. Seule Mayotte connaît toujours une forte progression du nombre de cas ( 203 cas et trois décès au 12 avril ).En revanche, dans plusieurs territoires, on constate depuis plusieurs jours qu'il n'y a pas ou peu de nouveau cas confirmé :Depuis l'apparition des premiers cas, Outre-mer la 1ère a recensé l'évolution du nombre de cas quotidiennement . Regardez cette courbe :

Les courbes pour la Guadeloupe et de la Martinique montrent bien que les contaminations sont moins fortes qu'il y a une semaine :

La Réunion

Pour La Réunion, qui connaît le plus grand nombre de cas avérés de coronavirus (388 au 11 avril) et qui est également le département d'Outre-mer le plus peuplé, la courbe évolue également moins rapidement depuis une semaine.