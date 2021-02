Manifestation à Paris contre la prescription dans l'affaire du chlordécone

Outre-mer la 1ère / William Kromwel •

C'est sous le soleil parisien, place de la République, qu'au moins 200 personnes ont répondu à l'appel à manifester lancé il y a quelques jours via les réseaux sociaux. Objet de cette mobilisation : soutenir les victimes empoisonnées par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, et dire non à la prescription de la plainte déposée pour empoisonnement par plusieurs associations. Regardez le reportage d'Outre-mer la 1ère :

Tony Mango, l'un des organisateurs de la manifestation, est fier de cette mobilisation : "Je suis heureux et fier. J'étais persuadé que les gens répondraient présents car la question est fondamentale (...) Nous sommes dans la démonstration qu'ensemble, Guadeloupéens et Martiniquais, nous sommes plus forts". Regardez l'interview de Tony Mango :

Manifestation également en Martinique

Cette manifestation se déroule alors qu'une mobilisation est également organisée ce samedi à Fort-de-France, en Martinique, dans l'affaire du Chlordécone.