En 2022 il y a eu de bonnes nouvelles pour la Martinique

Nous choisissons de rappeler que la Martinique a aussi vécu de grands moments de bonheur. Le carnaval était de retour ainsi que le tour de Martinique en yoles et le tour cycliste. Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, ont été assouplies. Le jeune nageur, Christophe Maleau nous a ravis avec ses exploits et la talentueuse réalisatrice de cinéma, Euzhan Palcy a reçu un Oscar pour sa contribution au monde cinématographique.

Caroline Popovic •

Le Carnaval est de retour ! Le 19 février, la préfecture, en collaboration avec les autorités locales, annonce le retour du carnaval. Du dimanche 27 février au mercredi 1er mars, Fort-de-France a retrouvé le rythme des vidés.

La liesse populaire du mardi gras à Fort-de-France. • ©Marc-François Calmo

Beaucoup de jeunes étaient dans la rue pour danser et pour suivre Vaval (Papa Varyan), jusqu'à son lieu d’incinération sur le front de mer de Fort-de-France.

Jocelyne Béroard, la chanteuse de Kassav publie son autobiographie

"Loin de l’Amer" c’est le titre du livre de Jocelyne Béroard, la chanteuse du groupe Kassav. Elle raconte l’invention du son unique de Kassav, l’affirmation de la langue créole ainsi que les étapes de sa vie qui l’ont amené à chanter avec le groupe.

Des extraits du "Chawa Tour" de Jocelyne Béroard, dont le 1er concert a été donné à l'Atrium de Fort-de-France à guichet fermé, samedi 01 octobre 2022. • ©Karl Sivatte

Quelques mois après la publication de son livre, Jocelyne Béroard entame une série de concerts en tant qu’artiste solo.

Assouplissement des restrictions liées à la pandémie de Covid-19

Le 1er avril, la préfecture annonce la fin d’un couvre-feu qui a duré 8 mois, la levée de l’état d’urgence et la suspension du passe sanitaire.

C’est la fin également des motifs impérieux pour les voyageurs non-vaccinés sur les vols qui relient la France aux territoires d'Outre-mer.

Les voyageurs vaccinés n’ont plus besoin de présenter un test négatif pour Covid-19.

400 plantes distribuées aux particuliers

Dans le cadre de son programme Péyi vert, la chambre d’agriculture distribue 400 plantes gratuitement aux particuliers. Les abricotiers pays, les cacaoyers, les papayers et les avocatiers sont partis en un temps record. L’objectif est de planter un million d’arbres autour de la Martinique d’ici à 5 ans.

L’astronaute Thomas Pesquet en Martinique

Entre le 10 et le 11 mai, l'astronaute Thomas Pesquet fait escale à la Martinique pour rencontrer les jeunes. L’astronaute le plus capé de France et d’Europe avec 395 jours dans l’espace, s’est rendu à l’Université des Antilles et au Morne-Rouge pour rencontrer les scolaires.

Thomas Pesquet au Morne-Rouge (Martinique, 11 juin 2022). • ©Martinique la 1ère

L’objectif de cette initiative intitulée Opération D’Icare à Thomas Pesquet des étoiles dans les yeux, est de faire découvrir les métiers de l’aéronautique et de l’espace à la jeune génération.

La yole dans la Manche

Le 14 juin, de jeunes martiniquais de l’association Bwa Viré ont traversé la Manche, entre Douvres et Calais, à bord d'une yole, sur un parcours de 40 kilomètres. Avec une voile de 50m², la traversée constitue un exploit historique qui a été réalisée dans le temps de 3 heures, 30 minutes.

L'équipage de l'association Bwa Viré a effectué des essais au large de Calais. • ©Carl Bls

Plusieurs bateaux suiveurs ont accompagné la yole martiniquaise pendant la traversée.

L’ananas "Queen" produite en Martinique

Le 17 juin, 14 producteurs de la Société Coopérative Ananas de Martinique présentent les premiers Ananas Queen, "la variété la plus sucrée au monde", cultivée sur l’île.

La récolte de l’Ananas Queen a débuté en Martinique (juin 2022). • ©Martinique la 1ère

Cet ananas de petite taille est sucré et parfumé et considéré comme le meilleur au monde.

Chaque année, la Martinique produit 350 tonnes d’ananas, surtout dans les communes de Basse-Pointe, Macouba, Ajoupa-Bouillon et Morne Rouge.

Le retour du tour cycliste

Du 9 au 17 juillet, 96 coureurs ont pris la ligne de départ de la 41e édition du tour cycliste international de Martinique. Une compétition qui a été annulée pendant 2 ans à cause de l'épidémie de Covid-19.

tour cycliste de Martinique 2022 • ©Denis Bouton

Le Colombien Diego Armando Soraca Cabezas de la Pédale Pilotine remporte ce 41e tour cycliste.

Des pilotes Martiniquais aux commandes d'un gros porteur

Le 14 juillet, deux pilotes de la Martinique atterrissent en pays natal aux commandes des avions A330-900 de Corsair. Il s’agit de Francis Crochemar, commandant de bord depuis 10 mois et de son co-pilote, Anthony Narcisse.

Les deux pilotes martiniquais Francis Crochemar (au premier plan) et Anthony Narcisse. • ©Martinique la 1ère

Le festival international d’Art Mural revient à Fort-de-France

Depuis 2019, 18 muraux ont été réalisés à Fort-de-France par des artistes internationaux et locaux.

En 2022, à la 3e édition du festival international d’Art Mural, les 6 artistes invités sont contraints de réaliser les œuvres uniquement avec les pinceaux, les rouleaux et de la peinture acrylique.

3TTman, Festival International d'Art Mural. • ©Dan Beal Facebook

Originaires de Saint-Martin, des Îles Canaries, du Venezuela et de Martinique, ils ont créé 3 nouvelles fresques à la rue Perrinon à Fort-de-France.

Baccha festival revient pour le plus grand bonheur de la jeunesse

Le Baccha festival c’est 24 heures de musique afro-caribéenne, non-stop, du 13 au 14 août.

A la Pointe Faula, au Vauclin, le Baccha c’est 40 artistes et DJ’s qui font danser des milliers de jeunes.

Le Baccha Festival attire une foule considérable. • ©Bacca festival

La renaissance du Tour de Martinique en Yoles Rondes

Apres 2 ans d’absence, l’évènement le plus suivi à la Martinique, le Tour de Martinique en Yoles Rondes, est revenu.

Il a fallu satisfaire une longue liste d’exigences au niveau de la sécurité sanitaire avant que les autorités donnent leur aval pour que cette compétition de voile traditionnelle autour de la Martinique puisse (re)prendre la ligne de départ.

Les équipages à Trinité (3 août 2022). • ©Raphaël Bastide

Le tour de Martinique des yoles rondes 2022 s'est achevé ce dimanche 7 août au François avec la victoire de SARA / Autodistribution.

Les Marinois remportent un 2e tour consécutif au terme de 8 jours d'une compétition passionnante.

Le retour des bateaux de croisière

Le 4 septembre, le Celebrity Equinox est le premier paquebot à accoster à la Martinique depuis 2 ans et demi. Le port des croisières est resté fermé à cause de la pandémie.

Celebrity Equinox au terminal de la Pointe Simon à Fort-de-France. • ©Caroline Popovic

L’escale de Celebrity Equinox a ouvert une belle saison pour les compagnies de croisière avec 205 escales programmées à la Martinique pour la saison 2022/2023.

Le nouveau lycée Schœlcher accueille les étudiants

Le nouveau lycée Schœlcher ouvre ses portes aux 1300 élèves. Inauguré le 7 octobre par le ministre de l’Education Nationale, Pape Ndiaye, le nouveau lycée c’est 18.000m² d’espace d’enseignement.

La reconstruction a couté 85 millions d’euros.

Inauguration du lycée Schoelcher • ©Sangha Fagour

La réalisatrice Euzhan Palcy reconnue pour son œuvre

Le 17 octobre à Tokyo, la réalisatrice Euzhan Palcy reçoit le prix des 100 femmes de culture de 2022.

La réalisatrice Euzhan Palcy reçoit un Oscar pour l'ensemble de ses œuvres. • ©Euzhan Palcy Facebook

Un mois plus tard, à Los Angeles, elle reçoit un Oscar honoraire pour l’ensemble de ses réalisations au monde cinématographique.

À la Martinique, la population est heureuse

Une enquête menée par l’organisation de sondage Qualistat a révélé que 82% des martiniquais sont des gens heureux.

En 2022, Christophe Maleau nage dans le bassin des grands

Du 16 au 18 avril, aux Jeux de Carifta à Barbade, Christophe Maleau décroche 9 médailles. Il fait partie d’une délégation martiniquaise d’un talent exceptionnel. La Martinique remporte 30 médailles dont 12 en or.

En juin, à Cergy (région Île de France), Christophe Maleau remporte le 5 kilomètres en eau libre.

Christophe Maleau, nouveau champion de France 5 kms eau libre catégorie junior 1. • ©Facebook Christophe Maleau

Le 6 octobre, pour sa première course internationale, il termine à la 7e place lors du 5 kilomètres en eau libre avec l’équipe de France junior catégorie 1 à Belgrade en Serbie.

Axelle René la nouvelle Miss Martinique

Axelle René est la candidate plébiscitée par le public martiniquais. Élue Miss Martinique, un mois plus tard elle devient la 3e dauphine de Miss France.

Axelle René, Miss Martinique et 3e dauphine Miss France • ©twitter

Lors du concours Miss France, Axelle René a également attiré l’attention des maisons de couture internationales. Un avenir radieux semble l'attendre.