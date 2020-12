Menu des réveillons : des idées et des recettes d'Outre-mer de l'entrée au dessert

©Maud Dupuy / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Table de fêtes dressée avec six couverts • ©Maud Dupuy / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Cette année, Noël et le réveillon du 31 se fêtent en petit comité. Nous passerons certainement plus de temps attablés. Pour vous donner quelques idées et peut-être vous allécher, Outre-mer la 1ère a fouillé dans sa malle au trésor : celle des recettes des Outre-mer.