Nouveau gouvernement : Bruno Retailleau le ministre de l’Intérieur n’a qu’une priorité : "rétablir l’ordre"

Intronisé officiellement ce lundi matin au poste de ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau a dressé une ligne de conduite claire lors de sa passation de pouvoir avec Gérald Darmanin. Le nouveau pensionnaire de la place Beauvau a martelé qu’il voulait "rétablir l’ordre".

Bruno Retailleau est le nouveau "monsieur sécurité" de France et le nouveau pensionnaire de la place Beauvau n’a pas caché ses intentions lors de son discours au moment de sa passation de pouvoir avec Gérald Darmanin, ministre sortant de l’Intérieur ce lundi matin dans la cour de Beauvau. "J'ai trois priorités : rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Je crois à l'ordre. L'ordre comme condition de la liberté. Quand il n'y a pas d'ordre, c'est la liberté d'abord qui est menacée. Je crois à l'ordre comme la condition de l'égalité".

🔴 DIRECT 🗣"Honte à ceux qui distillent dans leurs discours la haine vis-à-vis de nos forces de l'ordre, c'est indigne", lance @BrunoRetailleau, très offensif. Il est connu pour ses positions très dures en matière de sécurité : "nous devons avoir le courage de la fermeté". pic.twitter.com/8oA6OKocjt — franceinfo (@franceinfo) September 23, 2024

L'ancien chef de file des sénateurs républicain a enfilé son nouveau costume sous les coups de 10 h 30 et a pris la mesure de la tâche qui l’attend. "Jamais je ne raconterai d'histoires aux Français parce que la pente à remonter est rude et ce sera dur, annonce-t-il. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Ça ne peut pas se faire non plus à coups de menton. Il faudra de la persévérance, du professionnalisme, de la constance aussi". Quelques minutes avant ce discours plein de fermeté, c'est Gérald Darmanin qui faisait ses adieux. Le ministre sortant s’en va après quatre ans au poste. "Je pars avec le sentiment d'avoir servi du mieux que je pouvais mon pays".

🔴 DIRECT. 🗣"De la fermeté, je sais que vous en avez", lance-t-il à Bruno Retailleau. "Juste l'ordre n'a aucun sens, l'ordre juste républicain, c'est la façon à chacune et à chacun que nous avons de remercier la République" termine @GDarmanin. pic.twitter.com/v9H2QHeYip — franceinfo (@franceinfo) September 23, 2024

Le nouveau ministre de l’Intérieur sera très attendu sur les dossiers chauds des Outre-mer

Bruno Retailleau est le tenant d'une ligne ferme en matière d'immigration, de sécurité ou de respect de la laïcité et n'a eu de cesse de dénoncer "le laxisme" de la macronie sur les sujets gérés par ce ministère. Le nouveau ministre de l’Intérieur sera très attendu dans les Outre-mer notamment dans la gestion des questions sécuritaires et migratoires. Réputé être un homme hostile à la question de l’immigration, Bruno Retailleau et le nouveau ministre de l’Outre-mer François-Noël Buffet, également favorable à une restriction de l’accueil des migrants, vont devoir,tous deux se saisir très rapidement de ces dossiers.

Farouche opposant au mariage pour tous et à l’inscription de l’IVG dans la constitution, le nouveau "premier flic" de France est aussi un adepte des phrases polémiques. En septembre 2023, lors d’une interview, il avait évoqué les "belles heures" de la colonisation française. Ténor LR, patron stratégique du puissant groupe Les Républicains au Sénat depuis 2014, Bruno Retailleau a été nommé samedi ministre de l'Intérieur en remplacement de Gérald Darmanin, en poste depuis juillet 2020.