2023, une année chargée pour la Nouvelle-Calédonie sur le front de la diplomatie

Visite présidentielle, sommets, rencontres, forums, exercice militaire de grande ampleur : la Nouvelle-Calédonie a été cette année le théâtre d'événements diplomatiques majeurs. Retour sur les temps forts de 2023, et regard sur les enjeux dans la zone Pacifique avec Pierre-Christophe Pantz, docteur en géopolitique.

Les grands-messes diplomatiques se sont succédées, cette année. Le 4 mars, inauguration du premier bureau consulaire du Japon à Nouméa.

Visite de voisinage

Le mois d'après, les 19 et 20 avril, Penny Wong effectue une visite éclair. S’adressant au Congrès, la ministre australienne des Affaires étrangères annonce la possibilité d’ouvrir aux Calédoniens le plan de mobilité des travailleurs. Et réaffirme la qualité des relations entre l’Australie, la Nouvelle-Calédonie et la France.

Nous partageons une région, un océan, et nous voulons nous impliquer. Nous apprécions les contributions que la France offre en matière de stabilité et de paix dans le Pacifique. Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères

Exercice à message

Une stabilité qui passe notamment par la coopération militaire. Fin avril, l’opération Croix du Sud réunit dix-neuf nations, représentées par trois mille civils et militaires. Officiellement, cet exercice d’une ampleur sans précédent vise à coordonner les forces armées dans le cadre d’une catastrophe climatique. Officieusement, c’est un message envoyé à la Chine et sa politique expansionniste dans la région.

Premier sommet en Corée

Fin mai, Louis Mapou et les autres dirigeants du FIP, le Forum des îles du Pacifique, se rendent en Corée du Sud. Lors de ce premier sommet avec les Etats insulaires océaniens, le Premier ministre coréen évoque notamment le renforcement des partenariats entre son pays et la Nouvelle-Calédonie.

J'ai répondu positivement, en rappelant que ce partenariat a aidé notamment le groupe du Nord [à] pérenniser son activité. Louis Mapou, président du gouvernement calédonien

L'Indopacifique selon Macron

La fin juillet est marquée par la visite présidentielle. Lors de ses discours à Nouméa comme au Vanuatu, Emmanuel Macron évoque entre autres la stratégie indo-pacifique. Elle passe par l’arrivée de 200 militaires supplémentaires et 18 milliards de francs d’investissement, dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024 – 2030. Mais aussi de nouveaux partenariats avec les pays de la zone.

Ce que nous voulons faire, c'est rayonner avec des partenaires. Leur donner confiance et s'engager avec nous. C'est ça notre stratégie indopacifique, avec l'Australie au premier chef mais avec beaucoup d'autres Etats de la région. Emmanuel Macron durant son discours place des Cocotiers

Liens étatsuniens

Le 25 septembre, le président américain, Joe Biden, reçoit les dirigeants du Forum des îles du Pacifique à Washington. Et annonce quarante milliards de dollars d’investissements pour financer des infrastructures. Un mois plus tard, l’ambassadrice des Etats-Unis, Denise Campbell Bauer, se rend pour la première fois en Calédonie et en Polynésie française.

Entre ministres de la Défense

Cette année riche en visites et annonces se termine par un événement de taille : le sommet entre ministres de la Défense du Pacifique Sud, organisé pour la première fois à Nouméa, début décembre. Réunis au siège de la CPS, Sébastien Lecornu pour la France et six homologues représentant l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Tonga, la Papouasie-Nouvelle Guinée, Fidji et le Chili. Ils s’engagent sur plusieurs points, notamment la création d’un groupe d’intervention.

Un résumé de Caroline Antic-Martin et Nicolas Luiggi

L'invité du dimanche

Pierre-Christophe Pantz, récemment récompensé aux Talents de l’Outre-mer, est docteur en géopolitique. Invité du dimanche au journal télévisé, il a approfondi le sujet en étant interrogé par Stéphanie Chenais.