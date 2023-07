EN DIRECT. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : le chef de l'Etat rencontre les indépendantistes et non indépendantistes ce matin

Après une journée de mardi ponctuée de nombreuses visites, Emmanuel Macron rencontre ce matin les parties prenantes aux négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et les jeunes à Magenta. Point d'orgue de la journée : son discours à la place des cocotiers à 14h. Suivez en direct sur NC la 1ère la visite du président de la République.

Noémie Dutertre et les rédactions de NC la 1ère •

[09h10] Retour en histoire sur le quartier de Magenta : construit en 1973 par le bailleur social Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC-NC), l’ensemble immobilier des tours de Magenta est composé de 17 bâtiments regroupant 846 logements et 19 commerces. Environ 3 000 personnes y résident.

[09h05] Emmanuel Macron échangera notamment avec des jeunes suivis dans le cadre du programme Sport Action, des éducateurs, des usagers des infrastructures sportives et des habitants.

[09h] - Aux tours de Magenta, la population se prépare.

La population de Magenta se prépare à la visite du président. • ©Stephanie Chenais / Nc la 1ere

[08h40] - Les discussions se déroulent sans la présence des médias. Prochain rendez-vous : les tours de Magenta.

[08h25] - Emmanuel Macron : "C'est la fin d'un processus politique. Le sentiment que j'ai, comme personne n'a osé se projeter, on n'a pas collectivement préparé, on a une forme d'état suspendu dans lequel on se trouve et donc nous sommes face à une immense responsabilité."

Emmanuel Macron est au haut-commissariat • ©NC la 1ère

[08h20] - Emmanuel Macron est arrivé au haut-commissariat avec les indépendantistes et non-indépendantistes. Il rappelle d'emblée que ce n'est pas "une bilatérale formelle et qui n'a pas vocation à s'inscrire dans des processus connus et ce n'est un temps d'échange profond, politique et sincère".

[08h15] - Autre thème abordé lors de cet entretien : la place de la Nouvelle-Calédonie dans l’axe Indopacifique. Emmanuel Macron a annoncé un renforcement des moyens pour les forces armées de Nouvelle-Calédonie, et notamment une enveloppe de 18 milliards de francs. Retrouvez l'intégralité de l'interview ici.

[08h10] - Toujours en attendant la rencontre avec les politiques, revenons sur l'entretien du chef de l'Etat mardi soir. Emmanuel Macron l’a confirmé : une réforme constitutionnelle sera bien votée par le Congrès avec un cadre propre à la Nouvelle-Calédonie, et les élections provinciales auront bien lieu en 2024.

Nouvelle prison

[08h05]- Le député Nicolas Metzdorf a annoncé sur NC la 1ère dans l'invité de la matinale l'ouverture d'une nouvelle prison en Nouvelle-Calédonie. "On n'envisage de construire la nouvelle prison sur ce terrain-là", c'est à dire à Nouville, à Nouméa mais un peu plus en hauteur.

[08h]- En attendant la rencontre avec les politiques, vous pouvez relire notre article qui relate les sept changements marquants entre les deux visites d’Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie.

[07h55] - Ce matin, à 8 heures , le chef de l’Etat rencontre indépendantistes et non indépendantistes au haussariat… pour discuter de « l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ». Selon la journaliste Coralie Cochin, il s’agit d’une réunion sur le même format que ce qui avait été fait pour (la présentation de) l’audit de la décolonisation. C’était en juin, avec Gérald Darmanin. "Chacun est là pour exposer ses positions, pour échanger... Pas pour négocier ", nous confiait hier une élue non indépendantiste. Pourtant, c’est bien le terme "négociation" qui est employé dans la convocation, fait remarquer une partie des indépendantistes. Hier, à la sortie du bureau politique du FLNKS, seuls le Palika et l’UPM se sont engagés à venir à cette réunion de travail. Quant à L’UC et le RDO, ils laissaient clairement entendre qu’ils ne participeront pas à ce type de format.

[07h45]- Bienvenue dans ce direct numérique consacré à la visite d'Emmanuel Macron. La journaliste Noémie Dutertre alimentera ce fil d'information toute la journée. Vous pouvez déjà découvrir le récit de sa première journée de visite ici.