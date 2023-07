EN DIRECT. Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie : le chef de l'Etat est à Touho

Emmanuel Macron est arrivé en Nouvelle-Calédonie lundi soir. Au programme de sa première journée bien chargée : Bir-Hakeim, le centre culturel Tjibaou, Touho ou encore Moindou. Suivez sa visite en direct, tout au long de la journée, avec NC la 1ère.

Noémie Dutertre, avec rédactions de NC la 1ère •

[16h00] - Pendant la visite d'Emmanuel Macron, un comité de l'Union Calédonienne a manifesté, au pont de Tiouande. Ils étaient environ 40 personnes selon les organisateurs.

[15h40] - Le président de la République se rend ensuite à Moindou, sur l'exploitation d'ananas de David Moulin.

©nouvellecaledonie

[15h20] - Le chef de l'Etat va échanger également avec l'association Hô üt et des scientifiques fortement mobilisés dans la lutte contre l'érosion du trait de côte. L’association Hô-üt a été créée en 2013 dans la commune de Touho à la suite de l’inscription du lagon calédonien au patrimoine de l’UNESCO en 2008. Son objectif premier étant la lutte contre l’érosion du trait de côte que connaît la région, elle mène principalement des actions de restauration de la mangrove par plantation de palétuviers et d’arbres de rivage pour protéger le littoral.

Emmanuel Macron continue sa visite en bord de mer à Touho. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

[15h07] - Le chef de l'Etat se rend chez Jetro Delly. Avec sa famille, il a dû partir s'installer sur les hauteurs de Tiouandé. Un bouleversement. Mais il n'a pas eu le choix.

Jethro Delly reçoit Emmanuel Macron • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

[14h35] Le chef de l'Etat se rend ensuite sur la côte de Touho, particulièrement touchée par l'érosion du trait de côte.

Le moment de la coutume avec la population et les médias. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

[14h25] La coutume est finie et Emmanuel Macron prend un nouveau bain de foule.

Encore un bain de foule pour Emmanuel Macron à Touho. • ©NC la1ère

[14h15] La coutume commence entre les autorités coutumières de la tribu représentées par Sylvain Nea et le président de la République.

La coutume à Touho. • ©NC la1ère

[14h15] "Je pense que ça concerne l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie", renchérit Alcide Ponga, maire de Kouaoua, toujours au micro de NC la 1ère, en signalant la présence du maire d’Ouvéa, Maurice Tillewa qui a soulevé au sein de l’association cette problématique de montée des eaux. "Ici, sur la côte Est, oui, on a les infrastructures, des maisons, qui risquent d’être touchées. Dernièrement, on a eu une commission de la province Nord qui est allée sur la tribu de Mou, à Ponérihouen, pour aussi regarder les effets de cette montée des eaux. Sur la Grande Terre, ça nécessiterait de monter, peut-être, s’installer sur les montagnes, en hauteur. Mais quand vous prenez nos collègues des îles, là ils ont vraiment des enjeux 'où se déplacer ?'. Donc c’est vraiment un enjeu important. Je pense même que c’est un enjeu planétaire."

[14h05] Avec l’important enjeu des financements à trouver pour déplacer les populations. "Si le niveau de la mer continue à monter, ce sera une question d’habitations, mais aussi pour nos infrastructures", développe Alcide Ponga, maire de la petite commune de Kouaoua. 'Vous avez beaucoup de routes ici, sur la côte océanienne, qui sont déjà en proie à des grandes vagues par mauvais temps. C’est une question de financements à un moment donné, pour savoir où on fait passer la route, où les gens habitent. Peut-être [le président] dira-t-il qu’il y aura des aides au niveau de l’Etat, au niveau de l’Europe, pour savoir comment solutionner les problèmes."

[14 heures] L’Association des maires de Nouvelle-Calédonie et l’Association des maires de France attendaient de rencontrer le président de la République. "La nouvelle de l’Elysée ? Il arrive directement à la commune de Touho, plus précisément la tribu de Tiouande, relate Alphonse Poinine, le maire de Touho, au micro de NC la 1ère. J’ai réagi tout de suite pour prévenir les grandes chefferies, les chefs de clan et la tribu concernée et le grand chef." Et notamment annoncer qu’Emmanuel Macron viendra parler du climat, "notamment l’érosion des côtes, que subissent déjà en priorité les communes de la côte Est, de Canala à Poum, mais aussi Ouvéa, vulnérable sur ce point-là, et [Gérald] Darmanin a fait le déplacement sur Ouvéa." C’était début juin. "Et la réaction de la tribu, trois jours après, c’est d’accepter, que le chef de l’État vienne en tribu pour voir les problèmes que rencontrent nos populations et leurs besoins. Ils se sont exprimés avec joie."

[13h55] Emmanuel Macron a atterri à la tribu de Tiouandé à Touho. Il est accueilli par des danses.

Le président Macron accueilli par des danses à Tiouandé. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

[13h40] Cette visite présidentielle a décidément des conséquences sur le quotidien des habitants dans l'agglomération. Nouméa annonce la fermeture de services municipaux ce mercredi. Et Païta ferme les siens demain, à partir de 11 heures. Pour permettre aux agents de suivre le discours ?

[13h30] Pendant ce temps, place des Cocotiers, d'autres préparatifs allaient bon train. Défi logistique, que le discours attendu demain après-midi.

Installation des chaises en vue du discours présidentiel place des Cocotiers. • ©Caroline Moureaux / NC la 1ère

[13h10] Retour sur les paroles adressées par le chef de l'Etat aux jeunes réunis au sein du centre Tjibaou.

[13 heures] Plusieurs médias calédoniens ont réalisé une interview commune d'Emmanuel Macron durant son passage au centre Tjibaou. A voir ce soir à 19 heures, sur NC la 1ère télé.

Les journalistes de plusieurs médias calédoniens avant leur interview d'Emmanuel Macron, le 25 juillet 2023, au centre Tjibaou. • ©Laura Schintu / NC la 1ère

[12h50] Une partie des Nouméens se souviendra de cette matinée présidentielle sur fond de circulation engorgée. Comme cette habitante de la Vallée-des-Colons. Elle met en temps normal “entre quinze et vingt minutes” pour déposer ses enfants à la crèche et à l’école, situées de part et d’autre de la très passante rue Auguste-Benebig, et ensuite se rendre à son travail dans un quartier voisin. “Ce matin, j’ai mis une heure pour le faire.” Et pour cause, le trafic était perturbé par la cérémonie place Bir-Hakeim, y compris dans les petites rues adjacentes que les automobilistes ont envahies pour tenter de contourner le problème. "Par contre, on a vu les Rafale !"

Bouchon, au matin du 25 juillet 2023, entre la Vallée-des-Colons et le Faubourg-Blanchot, alors que le président de la République est accueilli place Bir-Hakeim. • ©Anne-Claire Lévêque / NC la 1ère

[12h30] Ici, Françoise Tromeur, pour prendre le relais de ce minute par minute.

[12h10] Le président de la République se rend cet après-midi dans la maison commune de Tiouande, à Touho. Ses habitants, et ceux des tribus alentours, n'ont pas ménagé leurs efforts pour lui réserver un accueil digne de ce nom. Voyez le reportage de Géraldine Louis et Ismaël Waka-Ceou :

[11h59] En attendant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Touho, la journaliste Coralie Cochin analyse le discours du président de la République lors du journal radio de midi sur NC la 1ère.

Dès hier, Emmanuel Macron a donné les grandes lignes de sa visite lors de sa déclaration à la presse, sur le tarmac de la Tontouta. Et deux axes semblent déjà se dégager : premier axe, le renforcement de la présence militaire française dans l’Indopacifique. Le président l’avait annoncé lors de son premier déplacement en Calédonie. Cinq ans plus tard, cette volonté est clairement affichée avec, d’abord, l’arrivée de l’avion présidentiel à Tontouta, hier, escortée par deux Rafale. Volonté affichée aussi dans le discours. La France va-t-elle renforcer ses effectifs militaires sur le Caillou ? Doit-on s’attendre à l’implantation d’une nouvelle base ? Pas de réponse pour le moment, le président laisse planer le suspense.

Autre volet et pas des moindres : les discussions sur l’avenir institutionnel. Emmanuel Macron donne le ton. Il est là pour "poser les bases" du "statut à venir". Et ce, même si le dernier acte de cette série de référendums est toujours contesté par les indépendantistes.

Le chef de l’Etat parle de réformes constitutionnelles, au pluriel. On pense évidemment au dégel du corps électoral provincial. Les discussions sur le sujet vont-elles avancer lors de la réunion de travail, demain matin au haussariat, avec les indépendantistes et les non-indépendantistes ? Elles pourraient, en tous les cas, prendre une tournure plus concrète, avec la présence dans la délégation de Sacha Houlié. Il est le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à l’Assemblée nationale.

[11h48] - Par leur implantation le long du littoral, les habitants de Touho sont confrontés à l’érosion du trait de côte. Trois tribus, celles de Tiouande, Koe et Kongouma, sont plus fortement touchées par ce phénomène d’érosion du trait de côte, représentant 150 familles. A lire ici ou à découvrir ci-dessous dans le reportage de Camille Mosnier et Brice Bachon :

Avant la venue d'Emmanuel Macron, rencontre avec des habitants de la tribu de Tiouandé, victimes de l'érosion côtière. • ©Camille Mosnier et Brice Bachon

[11h45] - En attendant son départ du centre culturel Tjibaou, les habitants de Touho se préparent.

La tribu de Tiouande, à Touho, a effectué un gros travail de préparation. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1ère

[11h39] - Après quasiment 45 minutes de bain de foule avec les jeunes. Emmanuel Macron quitte le centre culturel Tjibaou

Après la rencontre entre Emmanuel Macron et des jeunes, au centre culturel Tjibaou. • ©Aurélien Pol / NC la 1ère

[11h] - Nouveau bain de foule, avec les jeunes au centre culturel Tjibaou. Ils sont présents pour un rassemblement organisé tous les deux ans.

Quant un président a des messages à passer à la jeunesse du pays... • ©Aurélien Pol / NC la 1ère

Ambiance joyeuse, quoique parfois intimidée, mais chargée en émotions… et en photos, mardi 25 juillet au centre Tjibaou. • ©Aurélien Pol / NC la 1ère

Au CCT, plus de 400 jeunes Calédoniens issus de la vie civile ont été rassemblés. • ©Aurélien Pol / NC la 1ère

Les jeunes au centre culturel Tjibaou avec Emmanuel Macron. • ©NC la1ère

[10h56] - Emmanuel Macron exprime sa joie d'être là. Il se rappelle sa venue en 2018 au CCT, quand il y avait remis les actes de prise de possession. "L'engagement pour la jeunesse est au coeur de ce que nous voulons pour la Nouvelle-Calédonie (...) la possibilité pour vous de bâtir un avenir libre."

Emmanuel Macron au centre culturel Tjibaou, ce 25 juillet 2023. • ©France TV

[10h55] - Arrivée d'Emmanuel Macron au centre culturel Tjibaou

Emmanuel Macron au centre culturel Tjibaou, ce 25 juillet 2023. • ©France TV

Centre culturel Tjibaou

[10h45] - Emmanuel Macron va rencontrer des jeunes au Centre culturel Tjibaou. Quelles sont leurs attentes ainsi que celles des Calédoniens ?

[10h30] - En attendant son arrivée au centre culture Tjibaou, revivez la première visite de Macron en Nouvelle-Calédonie.

[10h15] - Du général de Gaulle à Macron, découvrez qui sont les présidents ayant foulé le sol de la Nouvelle-Calédonie.

[10h10] - Emmanuel Macron quitte le Sénat coutumier pour se rendre au centre culturel Tjbaou.

[10h05] - Emmanuel Macron : "Nous ne devons pas trouver une forme de confort dans l'instabilité permanente."

[10h03] - A l’issue de la cérémonie au Sénat coutumier, le président de la République se rend au centre culturel Tjibaou qui accueille la journée de la jeunesse et de l’engagement. En effet, la population de la Nouvelle-Calédonie est particulièrement jeune. Selon l’Insee, en 2019, près de 37 % de la population calédonienne avait moins de 25 ans, contre 32 % dans l’ensemble de la France.

[09h59] - Emmanuel Macron : "Il faut un projet d'avenir pour nos jeunesses (..) il nous faut garder la paix, consolider le respect et travailler davantage sur la confiance véritable dans l'avenir."

Il faut un projet d'avenir pour nos jeunesses (..) il nous faut garder la paix, consolider le respect et travailler davantage sur la confiance véritable dans l'avenir Emmanuel Macron

[09h52] Emmanuel Macron : "la question est comment on construit le présent et l'avenir (...) on doit servir un projet commun."

©nouvellecaledonie

[09h48]- Victor Gogny : "Nous positionnons trois ambitions pour notre peuple calédonien : la première est l'ouverture d'une écriture commune et partagée avec la France de l'histoire de nos territoires et de la Nouvelle-Calédonie à partir du 18ème siècle. La deuxième est la réhabilitation et restructuration de nos 60 districts coutumiers. La troisième est la mise en place des politiques publiques de l'identité."

[09h45] - Victor Gogny : "Nous sommes prêts à nous engager dans un processus de réconciliation et de refondation dont l'objectif est d'asseoir définitivement un modèle et un projet de société fondés sur les deux piliers que sont l'identité kanak et la citoyenneté calédonienne."

Nous sommes prêts à nous engager dans un processus de reconciliation et de refondation dont l'objectif est d'asseoir définitivement un modèle et un projet de société fondés sur les deux piliers que sont l'identité kanak et la citoyenneté calédonienne. " Victor Gogny, président du Sénat coutumier

[09h40] - Victor Gogny : "L'enjeu est de maintenir l'organisation sociale coutumière et préserver l'économie d'autosuffisance vivrière et canaliser le clivage qui commence à se creuser avec notre jeunesse."

[09h30] -Victor Gogny fait un discours. "Je rappelerai que dans la dynamique du droit coutumier fut élaboré en 2014 la charte du peuple kanak. Cette charte est pris en compte par les juridictions"

[09h20] - Bain de foule au Sénat coutumier.

[09h15] : Emmanuel Macron : "Je suis heureux de vous retrouver et les mots que vous avez eus nous incitent à l'humilité."

[09h12] Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, introduit le président de la République : "C'est avec un message de respect, d'humilité, de paix que nous vous demandons d'accueillir le président de la République."

Coutume au Sénat coutumier lors de la visite présidentielle. • ©NC la1ère

[09h10] - Coutume au Sénat coutumier par Yvon Kona, porte-parole de l'institution.

Yvon Kona fait la coutume devant Emmanuel Macron. • ©NC la1ère

[09h05] - Emmanuel Macron est arrivé au Sénat coutumier.

Victor Gogny et Emmanuel Macron au Sénat Coutumier • ©NC la1ère

Visite au Sénat coutumier

[09 h] - L'USTKE manifeste devant son siège de la Deuxième Vallée-du-Tir, à Nouméa.

Les manifestants de l'USTKE lors de la visite présidentielle. • ©David Sigal/NC la1ère

[08h55] - Fin du bain de foule

[08h45] - Le chef de l'Etat est en direct sur Instagram pendant sa rencontre avec la population.

[08h37] - Emmanuel Macron prend le temps de discuter avec les Calédoniens.

La population de Nouméa émue de voir le chef de l'Etat. • ©NC la1ère

[08h33] - Photos avec les enfants, discussion improvisée, le président de la République se prête au jeu du bain de foule, place Bir-Hakeim.

Bain de foule d'Emmanuel Macron à Nouméa • ©NC la1ère

[08h30] - Emmanuel Macron rencontre la foule. "Merci d'être là", répète-t-il.

Emmanuel Macron rencontre la foule à Nouméa. • ©NC la1ère

[08h25] - Quels sont les attentes des élus calédoniens ? Un article à lire ici.

[08h20] - Créé par la loi organique du 19 mars 1999 suite à l’accord de Nouméa du 5 mai 1998, le Sénat coutumier, composé de 16 membres désignés pour cinq ans, porte la parole coutumière dans les institutions de la Nouvelle-Calédonie. Il est le gardien et le défenseur de l’identité kanak. Il assure la représentation du monde coutumier dans ses diverses dimensions. Il a succédé au Conseil consultatif coutumier créé par les accords de Matignon et il est compétent pour émettre un avis à l’égard des projets et propositions de loi relatifs à la coutume.

[08h15] - Le président de la République se rendra ensuite au Sénat coutumier, il sera accueilli par Victor Gogny.

[08h03] - La cérémonie de prise d'armes continue avec de nouveau les passages des Rafale.

[07h56] - Emmanuel Macron et Sonia Lagarde, la maire de Nouméa, place Bir-Hakeim, à Nouméa.

Emmanuel Macron et Sonia Lagarde à la place Bir-Hakeim. • ©NC la1ère

[07h56] - Emmanuel Macron est accompagné de 4 ministres.

Emmanuel Macron accompagné de ses ministres. • ©NC la1ère

[07h53] - Les deux Rafale passent au-dessus de la place Bir-Hakeim.

[07h50] - Après un accueil républicain et un salut au drapeau, c’est le moment de la revue des troupes : gendarmerie nationale, régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Nouvelle-Calédonie (RiMaP-NC), base navale de Nouméa (BNN), base aérienne 186 Lieutenant-Paul-Klein de Tontouta, régiment du Service militaire adapté en Nouvelle-Calédonie (RSMA NC).

Emmanuel Macron à Bir Hakeim • ©NC la1ère

[07h48] - La Marseillaise est écoutée par tous.

[07h46] - Emmanuel Macron est arrivé à la place Bir-Hakeim, à Nouméa. Il est applaudi par la population.

[07h45] - Qui sont les ministres qui accompagnent Emmanuel Macron ? Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Philippe Vigier, ministre des Outre-mer, et Sébastien Lecornu, ministre des armées sont descendus de l’avion avec le président de la République. Emmanuel Kasarherou, le président du musée du quai Branly, est également présent. Une quarantaine de journalistes sont arrivée de Paris depuis samedi.

[07h40] - Les avez-vous vus ? Les Rafale de la mission Pégase 23 sont passés hier matin à Nouméa. En effet, entre le 25 juin et le 3 août, l’armée de l’Air et de l’Espace déploie une vingtaine d’aéronefs au plus près de ses territoires de l’Indopacifique.

Rafale au dessus de la station météo, au Faubourg-Blanchot, à Nouméa • ©Jérémy Cuer

Rafale station météo visite présidentielle

[07h35] - La place Bir-Hakeim, à Nouméa, se prépare pour la cérémonie de prise d’armes avec Emmanuel Macron.

[07h30] - Le président de la République s'est exprimé lundi 24 juillet 2023 depuis Nouméa lors d'une interview pour les journaux de 13h de France 2 et TF1. Une intervention attendue après la séquence politique entamée mi-avril après la crise des retraites, et qui avait abouti à un remaniement ministériel la semaine dernière.

[07h25] - Depuis 7 heures ce matin, l’USTKE manifeste devant son siège suite au refus du haut-commissaire de valider la demande de faire un sitting devant le haussariat dans le cadre de la venue du président Macron.

[07h20] - Le plus compliqué ce matin, c’est de circuler à Nouméa. Nous avons fait le point pour vous sur la circulation à Nouméa.

[07h15] - Lundi soir, Emmanuel Macron a remis les insignes du grade de commandeur de la Légion d’honneur à Marie-Claude Tjibaou.

[07h10] - Emmanuel Macron était dans les studios de NC la 1ère lundi soir pour répondre aux questions des journalistes de France 2 et TF1.

Emmanuel Macron répond aux questions des journalistes de France 2 et TF1. • ©NC la 1ère

[07h05] - Les équipes télé, radio et web de NC la 1ère ont tout mis en oeuvre pour vous faire vivre cette visite en temps réel. Découvrez la couverture médiatique.

[07h03]- Emmanuel Macron a fait un bref discours lundi soir à sa sortie de l'avion. "Rassembler", "regagner la confiance commune", "projeter à l’international". En ces quelques mots, l’Elysée résume les "axes majeurs [qui] guident le déplacement" présidentiel sur le Caillou.

[07h]- Bienvenue dans ce direct numérique consacré à la visite d'Emmanuel Macron. La journaliste Noémie Dutertre alimentera ce fil d'information toute la journée. Vous pouvez déjà lire le programme de la visite présidentielle ici.