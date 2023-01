On a testé l'intelligence artificielle ChatGPT sur sa connaissance des Outre-mer, et le résultat est... contrasté

ChatGPT, c'est le nouveau système d'intelligence artificielle qui fait ces temps-ci énormément réagir. Pour tenter de comprendre si ce système est fiable, nous l'avons questionné sur sa connaissance des Outre-mer. Il est souvent pertinent mais commet aussi de grosses erreurs. Explications.

David Ponchelet •

Lancé fin 2022, en l'espace de quelques semaines, ChatGPT, nouvel outil utilisant l'intelligence artificielle, a déjà attiré plusieurs millions d'utilisateurs. Le principe est simple : c'est un site internet qui donne accès à un chatbot (une sorte de conversation écrite avec un interlocuteur virtuel qui n'est autre qu'une intelligence artificielle). Il suffit de lui poser une question écrite et en quelques secondes, il apporte des éléments de réponse rédigés, synthétiques.

La forme est claire et le fond parait documenté et sérieux. Lorsqu'on l'interroge sur son mode de fonctionnement, ChatGPT explique être "entraîné à utiliser ces informations pour répondre à des questions sur un large éventail de sujets". L'intelligence artificielle synthétise "un grand corpus de textes provenant d'Internet, y compris des articles de journaux, des livres, des blogs et des sites web".

Nous avons donc testé en l'interrogeant sur les Outre-mer, et il y a des surprises.

Parfois de fâcheux oublis

La première question est simple : parle-moi des Outre-mer. Mais la réponse est très incomplète. l'intelligence artificielle se contente de citer cinq territoires et se mélange les pinceaux sur le statut de certains. Ainsi, la Polynésie devient une "Région d'Outre-mer", et il faut le relancer à plusieurs reprises pour qu'il finisse par parler de Saint-Pierre et Miquelon qu'il présente comme "deux collectivités d'Outre-mer". Regardez un extrait de nos échanges avec Chat GPT :

Les réponses de Chat GPT sur les Outre-mer • ©DR

Chat GPT et les Outre-mer • ©DR

Il connait la musique

Les réponses que donne ChatGPT sont toutefois parfois pertinentes. Ainsi, interrogé sur les styles musicaux en Guadeloupe, l'intelligence artificielle cite d'une seule traite le zouk, le kompa, la biguine ou le gwo ka.

Chat GPT et la musique en Guadeloupe • ©DR

Certaines infos erronées

Mais l'intelligence artificielle est loin d'être infaillible. Lorsqu'on lui demande de citer des personnalités célèbres originaires de la Guyane, ChatGPT cite pêle-mêle Léon Gontran Damas, Christiane Taubira, mais aussi... Daniel Balavoine ou Guy Bedos. Selon Chat GPT, parmi les personnalités originaires de La Réunion, se trouvent...Dany Boon ou encore Yannick Noah et Joséphine Baker. Il cite tout de même, cette fois sans erreur, l'artiste Danyel Waro.

Plus grave, des erreurs ou imprécisions sur des sujets plus sensibles. Ainsi, questionné sur la dangerosité du Piton de la Fournaise, il explique qu'il est "dangereux car situé dans une zone densément peuplée et il peut causer des dommages considérables en cas d'éruption". Il faut le questionner à nouveau pour qu'il rectifie son erreur.

Chat GPT et le Piton de la Fournaise • ©DR

Des réponses en Créole

Surprise, Chat GPT peut même répondre en créole (ici en créole réunionnais).

Chat GPT et le créole • ©DR

Et la recette du rougail saucisses

Et pour les amateurs de bonne cuisine, il peut même fournir une recette de rougail saucisses avec du concentré de tomates, de la moutarde, de la coriandre et sans piment. Les spécialistes jugeront la pertinence de sa réponse !

Chat GPT : la recette du rougail saucisses • ©DR