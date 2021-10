Pêche illégale : l'armée annonce une saisie record de poissons, vessies natatoires et ailerons de requins en Guyane

Les forces armées en Guyane ont interpellé 15 personnes et saisi quatre tonnes de poissons dans une opération "coup de poing" qui a pris fin jeudi.

Quatre tonnes de poissons, 23 kg de vessies natatoires, 30 ailerons de requins... C'est la première fois en 15 ans que l'armée française saisit autant de produits issus de la pêche illégale en Guyane.

Dans un tweet posté jeudi, l'État-major des armées a annoncé la fin d'une opération "coup de poing" de lutte contre le pillage des ressources marines.

#Guyane | Fin d’une opération interministérielle « coup de poing » de « Polpêche ».

Bilan :

- 1⃣5⃣interpellations

- arraisonnement de2⃣ tapouilles

- saisie de4⃣t de poissons,2⃣3⃣kg de vessies natatoires,3⃣0⃣ailerons de requins

➡️ Plus grosse saisie des @Armees_Guyane en 1⃣5⃣ans pic.twitter.com/ZG3pXHHMpX — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) October 28, 2021

En plus de la saisie, les forces françaises ont arrêté quinze individus et inspectés deux tapouilles, des embarcations en bois utilisées pour pêcher.

Il y a un an, l'armée avait déjà établi un record en saisissant 76 kilomètres de filets et 36 tonnes de poissons. Plus récemment, une opération avait permis de saisir 15,9 tonnes de poisson, 86 kg de vessies natatoires et 6 km de filets de pêche.

La pêche illégale est un problème récurrent en Guyane, des navires brésiliens n'hésitant pas à œuvres dans les eaux françaises pour y pêcher des produits convoités par des grandes puissances, comme la Chine, friande de vessies natatoires.

Le 20 octobre, l'organisation WWF avait identifié pas moins de bateaux clandestins dans l'ouest du département. Regardez ce reportage de Guyane La 1ère, qui avait suivi l'ONG :