Prison de Fresnes : les surveillants pénitentiaires entament un mouvement de débrayage

Ce mardi matin, le syndicat FO-pénitentiaire a appelé tous les agents de surveillance de la prison de Fresnes à retarder leur prise de service. Cette action fait suite à des propos jugés discriminants dans un rapport de l'inspection générale de la justice rédigé en mai 2022. Des propos qu'aurait tenu le directeur de la prison de Fresnes.

Samuel Piqueur •

Les abords de la prison de Fresnes étaient plus animés qu’à l’accoutumée. Ce matin, à l’appel du syndicat FO-Pénitentiaire, les agents qui devaient prendre leur tour de garde à 6 h 45 ont été invités à le prendre un peu "plus tard". Cette action répond aux propos du directeur de la prison qui, dans un rapport confidentiel, aurait tenu des propos discriminatoires évoquant des risques de "repli communautaire" et de "corruption" en pointant du doigt les surveillants stagiaires ultramarins.

Les agents manifestent contre les propos discriminatoires du directeur de la prison • ©Syndicat FO pénitentiaire

Ces propos n’ont pas plu dans les rangs des surveillants, ni même dans ceux des élus ultramarins. La semaine dernière, deux députés réunionnais s’étaient rendus à la prison de Fresnes, afin d’échanger avec les deux parties. À l’issue de cette entrevue avec le représentant des surveillants et le directeur de la prison, ce dernier avait fait son mea-culpa en précisant que ces propos étaient en décalage avec ceux évoqués dans le rapport. Vendredi 23 juin, ce même directeur s’était rendu en personne à la rencontre des agents, où il leur avait à nouveau répété que ces "écrits étaient maladroits".

Le syndicat attend une action du gouvernement

Le mal étant fait, le syndicat FO pénitentiaire de la prison de Fresnes est vent debout et promet une série d’actions tant qu’aucune sanction ne sera prise contre le directeur de Fresnes.

Le syndicat FO pénitentiaire attend des actions du gouvernement • ©Syndicat FO pénitentiaire

Le syndicat attend aujourd’hui que le gouvernement, et notamment le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti, agisse. Ils demandent que des sanctions soient prises contre le directeur et que ce dernier démissionne de son poste.

Le directeur de la prison de Fresnes a tenu des propos discriminatoires dans un rapport confidentiel à l'encontre des agents stagiaire ultramarin • ©Syndicat FO pénitentiaire

Ce mouvement à la prison de Fresnes pourrait augurer d'autres actions dans d’autres centres pénitentiaires parisiens, où la présence d’agents ultramarins est tout aussi forte.