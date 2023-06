Procès Kalash : le rappeur condamné à un an de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende

L'artiste martiniquais était jugé au tribunal judiciaire de Paris pour délit de fuite, outrage et rébellion suite à un accident ayant eu lieu sur les Champs-Élysées en 2019. Il dispose de 10 jours pour faire appel.

Outre-mer La 1ère •

Après six reports, la décision du tribunal de Paris est tombée lundi 26 juin : le rappeur d'origine martiniquaise Kalash a été condamné à un an de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende pour délit de fuite, outrage et rébellion après avoir été impliqué dans un accident de voiture sur les Champs-Élysées en mars 2019.

Lors du procès, qui s'était ouvert fin mai au palais de justice de la capitale, Kevin Valleray, alias Kalash, s'était défendu en accusant les fonctionnaires qui l'avaient interpellé de violences policières.

Un policier est entré dans le véhicule, m'a mis un coup de poing et deux doigts dans la gorge. J'ai eu le nez cassé et deux dents de tombées. J'essayais de me débattre. Kalash lors de son procès, le 23 mai, à Paris

5.000 € d'amende, 5.000 € de dédommagements

Dans la nuit du 16 au 17 mars 2019, alors qu'il roulait sur les Champs-Élysées, le rappeur emboutit plusieurs véhicules avant d'être interpellé par la police. L'arrestation musclée de l'artiste avait été filmée par des passants.

Outre l’amende de 5.000 euros, Kalash devra aussi verser 2.900 euros de dédommagement aux trois policiers qui l’avaient interpellé et 3.300 euros aux occupants des véhicules percutés.

Le mois dernier, la procureure de la République avait requis 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende. Condamné quatre ans après les faits, le Martiniquais a désormais 10 jours pour faire appel de la décision.