Programme JO Paris 2024. Dans quelles épreuves et quel jour, retrouver les Ultramarins encore en lice ?

Les Jeux Olympiques se poursuivent jusqu'au 11 août. Si les 10 jours qui se sont écoulés depuis la cérémonie d'ouverture ont apporté leur lot de joie et de déceptions aux sportifs engagés dans cette Olympiade, ça n'est pas fini. Des athlètes ultramarins vous donnent, à nouveau, rendez-vous pour cette ultime semaine des JO de Paris 2024.

Athlétisme,football, handball, escalade, taekwondo, gymnastique rythmique ou water-polo, il y a encore des chances de médailles pour les Ultramarins dans ces Jeux alors même qu'on s'achemine doucement vers la fin de la compétition. La France a déjà dans son escarcelle une quarantaine de médailles mais ce nombre pourrait bien augmenter cette semaine.

♦ À lire aussi Tableau des médailles : où en sont les Ultramarins aux JO de Paris 2024

Emportés par la ferveur qui s'est emparée de tout un pays, les sportifs originaires d'outre-mer pourraient bien une nouvelle fois se transcender pour atteindre, à l'instar de ceux qui les ont précédés depuis le début de ces Jeux Olympiques, les sommets de l'Olympe.

Parmi les disciplines à suivre, nul doute que le breaking à venir en fin de semaine attirera le public pour sa première participation olympique. D'autant que parmi les favoris figure Dany Dann, champion international, originaire de Guyane et premier français qualifié dans la discipline. Le Martiniquais Gaetan Alin alias BBoy Lagaet sera également de la partie.

Pour les retrouver, eux, et l'ensemble des athlètes ultramarins et vivre de belles émotions sportives, nous vous proposons ce calendrier consultable aussi en plein écran. Il vous permettra de suivre les performances de nos sportifs et de les encourager. Scrollez sur l'infographie ci-dessous pour plus de détails.