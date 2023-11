Quatre mois après le CIOM, le gouvernement propose un premier bilan

Vie chère, logement, éducation... 72 mesures avaient été annoncées par la Première ministre en juillet dernier pour répondre aux enjeux spécifiques des territoires ultramarins. Jeudi 23 et vendredi 24 novembre, le ministre délégué aux Outre-mer recevra des représentants des territoires pour un premier point d'étape.

Réforme de l’octroi de mer, soutien aux producteurs locaux de fruits et légumes, revalorisation des bourses des étudiants, fournitures scolaires gratuites dans le primaire, hausse des financements pour les réseaux d’eau et de transports… Le 18 juillet dernier, à l’occasion du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), la Première ministre, Elisabeth Borne, listait un panel de 72 mesures -dont certaines avaient déjà été annoncées - censées répondre aux préoccupations quotidiennes des Ultramarins.

Quatre mois plus tard, le gouvernement propose un point d’étape pour "constater les avancées" et "accélérer la mise en application" des annonces. Le ministère des Outre-mer souligne que "quinze mesures sont en cours de finalisation" et que "dix sont déjà effectives". C’est par exemple le cas de la prise en charge d’un billet aller-retour pour permettre à certains étudiants de retourner dans leur territoire pour Noël ou pendant l’été austral.

Un suivi territoire par territoire

Le bilan d’étape se déroulera sur deux jours, jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2023. Sont conviés présidents des exécutifs locaux, parlementaires et présidents des associations de maires. Plutôt que de proposer un suivi par thématique, le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, a opté pour un bilan par territoire.

Une séquence de deux heures est prévue pour chacun des territoires concernés, soit l’ensemble des Outre-mer, à l’exception des territoires du Pacifique, exclus des mesures du CIOM. Au menu du jeudi 23 novembre : la Martinique, La Réunion, la Guyane et Saint-Martin. Une réception sera organisée dans la soirée par le ministère des Outre-mer. La journée de vendredi sera consacrée à Saint-Barthélemy, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et la Guadeloupe. Selon le ministère des Outre-mer, de nouvelles réunions de suivi auront lieu dans les prochains mois.

En marges du bilan du CIOM, le Portail des Outre-mer organisera deux tables rondes, l'une consacrée à la vie chère, l'autre à la situation politique des territoires. La première sera diffusée jeudi 23 novembre à partir de 17h (heure de Paris), la seconde vendredi 24 novembre à 19h.