(Quiz] Connaissez-vous les Outre-mer ?

Testez vos connaissances

Les Outre-mer, bien sur vous connaissez ! A la météo, dans les journaux, on en parle. Vous pouvez situer la Guadeloupe et la Martinique, vous savez que la Guyane n'est pas une île, que la Nouvelle-Calédonie a voté "Non" au référendum du 4 novembre dernier sur l'indépendance et vous connaissez par coeur la date de l'abolition de l'esclavage (27 avril 1848) ainsi que la fonction qu'occupait Victor Schoelcher, considéré comme l'artisan de cette abolition (Si vous avez un trou de mémoire il était Sous secrétaire d'Etat aux colonies). Mieux : vous êtes natif d'un département ou d'une collectivité d'Outre-mer, vous connaissez les Outre-mer mieux que quiconque.Dans le cadre de l'opération "Coeur Outre-mer" de France Télévisions, on vous propose de tester vos connaissances sur des questions de vie pratique, de géographie, d'Histoire, de politique ou d'économie. Rien à gagner dans ce quiz, à part de parfaire vos connaissances sur les Outre-mer. C'est parti ? Cliquez ci-dessous pour accéder à notre quiz.Et si vous souhaitez en savoir davantage, retrouvez ci-dessous quelques uns des articles de la1ere.fr.