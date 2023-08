REPLAY. Bac : les lycéens Calédoniens passent les épreuves de spécialité, à la une de l'info Outre-mer

C’est aujourd'hui que commencent les épreuves de spécialités du bac en Nouvelle-Calédonie selon le calendrier scolaire local. Soit l'équivalent du mois de mars pour le reste de la France. Plus de 2000 lycéens Calédoniens planchent donc à partir d'aujourd'hui sur ces épreuves. C’est la Une de l’Info Outre-mer du lundi 28 août 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Outre-mer la 1ère •

C'est la première fois que les épreuves écrites de spécialités du nouveau bac auront lieu en août en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et au lycée français de Port-Vila. La réforme du lycée, prise en 2021, le prévoyait mais la crise sanitaire a perturbé sa mise en place.

Cette fois, c'est la bonne. Plus de 2 000 jeunes ont rendez-vous dans l'un des douze centres d'examen du territoire entre le lundi 28 et le mercredi 30 août. Le reportage de Nouvelle-Calédonie La 1ère d'Angela Palmiéri et Gaël Detcheverry.

Le journal des Outre-mer du lundi 28 août 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35.

L'info Outre-mer du lundi 28 août 2023 est présentée par Kessi Weishaupt Tahi.

outremer.l'info : édition du du lundi 28 août

Les autres titres de l'info Outre-mer

Décès d’une jeune drépanocytaire, après avoir contracté la dengue. La dengue gagne du terrain, en Guadeloupe. Les personnes drépanocytaires sont particulièrement sensibles au virus. Une jeune femme est morte, samedi, après avoir été contaminée. Outre la protection individuelle contre les piqûres de moustiques, la population a une option : lutter contre la prolifération de ces insectes vecteurs du virus; pour cela, il faut supprimer les gîtes larvaires, à savoir les moindres contenants où l’eau douce peut stagner.

Mondiaux d'athlétisme : la seule médaille française. Le quatuor français, composé des Martiniquais Ludvy Vaillant et Gilles Biron, du Guadeloupéen David Sombé et de Téo Andant, évite le zéro pointé à la France et s'offre même un record national en 2 min 58 sec 45.

Coupe du monde de rugby 2023 / France - Australie : l'homme du match : Jonathan Danty. Pour son dernier match de préparation pour la Coupe du monde, le XV de France a dominé l'Australie hier au Stade de France (41 à 17). Rencontre marquée par le Guadeloupéen Jonathan Danty. Élu homme du match, il a écrasé les Australiens.

Jeux paralympiques : J - 1 an. Nous sommes à 1 an jour pour jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris. L es Calédoniens Nicolas Brignone et Pierre Fairbank s'y préparent, en catégorie fauteuil. Ils comptent bien briller sur la piste du Stade de France.