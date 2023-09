REPLAY. Des établissement scolaires calédoniens sont évacués avant les fortes pluies, à la une de l'info Outre-mer

Le territoire est placé par Météo France en vigilance fortes pluies et orages jusqu'au vendredi 15 septembre 2023. De nombreux événements sont annulés. Plusieurs établissements scolaires ferment leurs portes et les horaires des transports ont été aménagés. C'est la une de l'info Outre-mer du jeudi 14 septembre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Vigilance orange en Nouvelle-Calédonie ! L'archipel est menacé par les orages et fortes pluies. Le festival des Francofolies Nouvelle-Calédonie n'aura pas lieu à cause des conditions météorologiques annoncées. Des internats, écoles, collèges et lycées de la Province Nord renvoient les élèves chez eux, le ramassage scolaire s'adapte. Le reportage dans le nord de l'île de Camille Mosnier et Brice Bachon de NC la 1ère.

Le journal des Outre-mer du jeudi 14 septembre 2023

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du jeudi 14 septembre 2023 est présentée par Antoine Defives.

