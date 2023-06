REPLAY. Mort de Nahel : des violences urbaines embrasent aussi les Outre-mer, à la Une de l'info Outre-mer

Partager :

Des émeutes urbaines, en réaction à la mort de Nahel tué par un tir policier à Nanterre, ont secoué plusieurs villes ultramarines à La Réunion, en Martinique et en Guyane, cette nuit. Incendies de véhicules et de poubelles, pillages et jets de pierres ont mobilisé les forces de l'ordre. C'est la Une de l'info Outre-mer du vendredi 30 juin 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Comme de nombreuses villes dans l'Hexagone, plusieurs communes des Outre-mer ont connu une nuit de tensions, liées au décès du jeune Nahel, 17 ans, tué par un policier à la suite d'un refus d'obtempérer à Nanterre, le 27 juin 2023. À Cayenne, la nuit a été chaotique. On déplore un mort. Le point avec Nikerson Perdius de Guyane la 1ère. Outre-mer : émeutes urbaines liées à la mort de Nahel tué par un policier à Nanterre • ©Outre-mer la 1ère Le journal des Outre-mer du vendredi 30 juin 2023 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du vendredi 30 juin 2023 est présentée par Francis Gibrien. outremer.l'info, édition du vendredi 30 juin 2023 • ©Outre-mer la 1ère Les autres titres de l'info des Outre-mer Guyane-drogue : 11 policiers adjoints interpellés . C'est un gros coup de filet.13 personnes dont 11 policiers adjoints ont été arrêtés dans une affaire présumée de trafic de stupéfiants en bande organisée. Les interpellations ont eu lieu sur des sites gérés par la police aux frontières (PAF). Le point avec Laurent Marrot et Thierry Viviès de Guyane la 1ère.





