REPLAY. Reconnaissance des cancers dûs à la chlordécone aux Antilles, à la une de l’Info Outre-mer

Aux Antilles le cancer de la prostate est enfin reconnu comme une maladie professionnelle liée au chlordécone. Ce pesticide hautement toxique a été utilisé dans les bananeraies jusqu’en 1993, c’est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 22 décembre 2021. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

La décision était très attendue, particulièrement aux Antilles où plus de 90 % de la population adulte a été contaminée par la chlordécone. Un décret va permettre l’indemnisation des personnes ayant été au contact de ce pesticide. Les indemnisations pourraient représenter entre mille et dix neuf mille euros par an pour un exploitant agricole. Un reportage de Gervais Nitcheu d’Outre-mer la 1ère.

