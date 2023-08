REPLAY. Rentrée scolaire sur fond de crise à Mayotte, à la une de l'info Outre-mer

La rentrée scolaire a eu lieu ce mercredi à Mayotte. Une rentrée progressive, qui s'est déroulée sur fond de crise de l'eau liée à la sécheresse et des préoccupations pour la sécurité dans les établissements. C’est la Une de l’Info Outre-mer du jeudi 24 août 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, près de 117 000 élèves regagnent les bancs de l'école à Mayotte. Une rentrée scolaire pleine de défis pour le rectorat. La crise de l'eau pourrait perturber le retour en classe des élèves. Le recteur de Mayotte Jacques Mikulovic et le préfet Thierry Suquet étaient ce mercredi matin dans une école élémentaire de Tsingoni. Une école choisie car elle illustre les mesures mises en place par les services de l’Etat et des communes pour pallier les coupures d'eau. Ici, des cuves sont installées afin de permettre une continuité pédagogique des élèves. Une organisation qui reflète la situation sur l’île. Autre problème récurrent à Mayotte : le sureffectif dans les classes. La scolarisation cette année de 3000 nouveaux élèves au premier comme au second degré aggrave la situation. Des professeurs ont dénoncé les conditions d'enseignement de cette rentrée devant le rectorat. Le point avec Nora Nonet.

