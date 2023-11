REPLAY. Une mère de famille tuée par une balle perdue en Guyane, à la Une de l'info Outre-mer

Partager :

Marie-Michelle Petit-Frère, 42 ans, est décédée lors d'une tentative de braquage. Des coups de feu ont été tirés et ont touché la Guyanaise et son fils de 3 ans. Victimes collatérales, la mère est décédée sur le coup, l'enfant grièvement blessé est toujours hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger. L'insécurité en Guyane, à la une de l'info Outre-mer du mardi 21 novembre 2023. Retrouvez ici l'intégralité de votre journal.

Samedi 18 novembre, une mère de famille et son fils ont été les victimes collatérales d'un braquage manqué. Le drame s'est déroulé à la cité Bonhomme, rue des Lauriers-roses à Cayenne, peu après dix-sept heures. C'est un homicide de plus qui vient s'ajouter à la longue liste établie depuis le début de l'année 2023. Le taux d'homicide en Guyane est 12 fois supérieur à la moyenne française en 2022. Le département détient le record de France. Le reportage de Nikerson Perdius et Rachel Desmis de Guyane la 1ère.

Guyane : une mère de famille tuée par une balle perdue. • ©Outre-mer la 1ère Le journal des Outre-mer du mardi 21 novembre 2023 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h50. L'info Outre-mer du mardi 21 novembre 2023 est présentée par Laurence Théatin. outremer.l'info, édition du lundi 21 novembre 2023 • ©Outre-mer la 1ère Les autres titres de l'info des Outre-mer Martinique harcèlement scolaire : une collégienne lance un appel à l'aide sur Tik Tok . Morana est en 3e et subit du harcèlement scolaire depuis son entrée au collège. Cette vidéo suscite beaucoup d'émotions en Martinique. Lundi 20 novembre, une manifestation de soutien à sa famille était organisée devant le Collège Belle Étoile à Saint-Joseph. Tous estiment que le harcèlement de Morana n'a pas été suffisamment comptabilisé. La mère de Morana était également sur place. Elle a porté plainte. Elle avait déjà alerté l'établissement quand sa fille était scolarisée en classe de 5e. La famille a pu rencontrer la Principale du collège et des représentants du rectorat qui se défendent de toute négligence. Le Parquet a ouvert une enquête. Le récit de Nathalie Sarfati et les images de nos équipes de Martinique la 1ère.

La Réunion : des repas livrés à domicile aux personnes âgées . Votre facteur livre aussi vos repas. C'est un service proposé aux séniors dans le département de l'océan Indien par une entreprise privée en partenariat avec la Poste. Les plats sont personnalisés pour lutter contre la dénutrition. Reportage à Sainte-Clotilde de Jean-Claude Toihir et Laurent Figon de Réunion la 1ère.









Les miss en Guyane . Des passagères peu ordinaires ont atterri à l'aéroport Félix Eboué. Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2024, accompagnées d'Indira Ampiot, la miss France 2023 effectuent leur voyage de préparation en Amérique du Sud. Une belle vitrine touristique pour le département.

Martinique : les enfants découvrent la Transat Jacques Vabre. Quelques secrets des marins de la Transat Jacques Vabre ont été dévoilés aux jeunes visiteurs du village de la course à la voile. Les élèves d'une classe de CE1 sont montés à bord d'un des Ultims à quai dans la baie de Fort-de-France. Sangha Fagour et Carla Bucero Lanzi de Martinique la 1ère ont recueilli leurs impressions.



Partager :