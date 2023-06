Science Factor : Madin'O, un projet martiniquais pour dépolluer l'eau, récompensé

Une équipe du collège Rose Saint-Just de la Trinité en Martinique a remporté deux prix lors de la journée nationale Science Factor pour leur projet visant à filtrer l’eau et lutter contre le Chlordécone et d’autres polluants. Ils ont été récompensés ce vendredi 16 juin, à Paris.

Samuel Piqueur •

C’est à Neuilly-sur-Seine, en région parisienne, que s’étaient donnés rendez-vous ces jeunes ingénieurs en herbe. Entourés de leur professeur, ces collégiens et lycéens présentaient leur dernière innovation lors de cette journée nationale de Science Factor. Organisé depuis 2011, ce concours a pour vocation d’encourager les élèves de la 6ᵉ à la Terminale à s’orienter vers des formations et métiers liés aux sciences, mais aussi au numérique et à l’innovation.

Présent avec une délégation de quatre élèves, le collège Rose Saint-Just de la Trinité, n’a pas fait le voyage pour rien. Les jeunes martiniquais se sont offerts le luxe de remporter deux distinctions : le prix collège, ainsi que le prix Care. Ils ont inventé un filtre capable d’extraire le chlordécone ou d’autres polluants. Un projet de longue haleine pour ses jeunes, conscients des problèmes générés par le manque d'eau dans leur environnement proche. "Ça fait des années qu’aux Antilles le sujet de la chlordécone est sensible. On sait aussi très bien que les catastrophes naturelles sont régulières, sans oublier les coupures récurrentes [à certains endroits, NDLR]. Face à ça, nous n'avons aucun moyen d’action, explique Mahoré Malaval, élève de troisième et responsable du projet Madin’O. Donc ça nous tenait à cœur d’apporter une solution à la population de la Martinique, mais aussi aux Antilles de façon plus globale, et pourquoi pas du monde, une eau pure en toutes circonstances."

Les élèves du collège de Trinité présentent leur projet de filtre à eau à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau. • ©Samuel Piqueur



Vers une commercialisation de Madin'O

Le projet des jeunes élèves a reçu les félicitations de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, qui avait fait spécialement le déplacement. Cette dernière a souligné l’importance de la problématique de cette ressource dans les Antilles. Nos jeunes ingénieurs, sensibilisés par cette question, travaillent depuis deux ans sur leur projet d'innovation dans une équipe composée de 17 membres (tous n'étaient pas présents à Paris).

Encadré par le professeur Paul Cordeboeuf, ce dernier n’a pas pu cacher sa fierté devant la réussite de ses élèves : "C’est un honneur d’avoir pu porter ce projet jusqu’au bout avec ces jeunes, pour un enjeu qui en vaut vraiment la peine. Ils ont vraiment voulu porter leur solution, trouver quelque chose qui puisse résoudre leur problématique", indique-t-il au micro d'Outre-mer La 1ère.

Les jeunes martiniquais espèrent pouvoir commercialiser leur innovation. • ©Samuel Piqueur



Les jeunes collégiens martiniquais, maintenant récompensés pour leur innovation "Madin’O", ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Portés par cette réussite et leur travail mené depuis maintenant deux ans, certains se voient déjà devenir ingénieur ou encore pilote d’avion.

Le projet de filtre à eau devrait bientôt passer à une phase de commercialisation. "Le but ultime est d’arriver à ça [la commercialisation, NDLR]. Nous avons déjà plusieurs précommandes pour une bonne période. Il faut désormais réussir une bonne production, pour satisfaire la population", annonce Paul Cordeboeuf, le professeur encadrant.

En attendant, ces jeunes créateurs du collège Rose Saint-Just de Trinité vont essayer de passer leur entreprise en association afin de trouver des financements, pour pouvoir développer leur projet, comme de vrais entrepreneurs.