St-Martin: 10 mois de prison ferme requis contre le père de Laeticia Hallyday pour violences

"C'est une agression pure et simple, rien ne justifie des coups violents", a estimé le procureur.



"Il a voulu profiter de la notoriété de mon client"

Absent à l'audience,, 67 ans, père de Laeticia Hallyday, veuve du chanteur Johnny Hallyday, était jugé pour avoir agressé un pêcheur qui faisait le plein de carburant de son embarcation au quai de la station essence de Sandy Ground (ouest), et qui lui demandait de réduire la vitesse de son bateau dans le lagon.Selon les images de vidéo surveillance diffusées à l'audience, un homme se trouve dans la petite annexe de son bateau, amarrée au ponton de la station essence, lorsqu'un bateau bien plus gros, avec à son bord deux hommes, manoeuvre rapidement et vient se placer aux côtés de la petite annexe qui est alors remuée par les vagues produites. Puis. La victime s'est vue prescrire dix jours d'incapacité totale de travail (ITT).Lors de son audition par les gendarmes, M. Boudou avait déclaré: "Je lui ai mis une gifle avant qu'il s'en prenne à moi".Pour l'avocat de la partie civile, Me Davy Barreiro, "André Boudou a un comportement déviant, son acte est regrettable et condamnable. C'est une avalanche de coups que prend mon client", qui a euPour la défense,: "il n'a pas une dentition optimale. Il n'y a pas de certitude qu'il ait perdu ses dents à ce moment-là", a déclaré Me Marion Tillard, l'avocate de M. Boudou. "Il a voulu profiter de la notoriété de mon client". "Il est très mauvais de s'appeler André Boudou dans ce tribunal et d'être le beau-père de Johnny Hallyday",a-t-elle déploré.Johnny Hallyday, décédé d'un cancer le 5 décembre 2017, appréciait la tranquillité de Saint-Barth, où il possédait une villa avec sa femme Laeticia. Il y a été inhumé le 11 décembre, dans le petit cimetière de Lorient. Sa femme continue de s'y rendre régulièrement.