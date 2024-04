REPLAY. Hommage national à Maryse Condé : " Le combat de Maryse Condé, c'est à nous de le poursuivre"

Ce lundi 15 avril, un hommage national dédié à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé s'est déroulé à la Bibliothèque Nationale de France, rue de Vivienne. Le président de la République Emmanuel Macron était présent, ainsi que de nombreuses personnalités du monde des arts et de la culture. Retrouvez l'hommage sur La 1ere.

Les rédactions de France Télévisions Outre-mer se sont mobilisés pour vous présenter une émission spéciale à l'occasion de l'hommage national rendu à Maryse Condé. Une émission présentée par Thierry Belmont, accompagné par Laurence Théatin depuis la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu.

Plusieurs invités étaient présents sur le plateau pour commenter cet évènement : Estelle Sarah-Bulle, romancière guadeloupéenne, Alain Foix, écrivain et philosophe guadeloupéen, Romuald Fonkoua, professeur de littérature francophone, et Laura-Line Carvignan Cassin, maître de conférences en littérature française et francophone à l'université des Antilles.

Un duplex était également assuré depuis Marie-Galante, île dont est originaire la mère de Maryse Condé.

Sur place, de nombreux invités se sont succédé au micro de notre journaliste Laurence Théatin tels que Firmine Richard, Christiane Taubira, Jean-Marc Ayrault, Lilian Thuram, Harry Roselmack et Xavier Luce.

La lecture de quatre textes

Cette cérémonie officielle a débuté à 16 heures à la Bibliothèque nationale de France, sur le site Richelieu, rue de Vivienne. Lors de cet hommage, en présence du président de la République et de nombreuses personnalités, quatre textes de Maryse Condé ont été lus : un extrait de son livre " Le Coeur à rire et à pleurer" et un autre de son autobiographie "La vie sans fards". Autres extraits lus au public, l'un de la préface de "L'abominable institution", l'autre d'une tribune intitulée " La colonisation fut coupable de pas mal de crimes".

La chanson "L'hymne à l'amour" a été interprétée par Laura Cluzel, a capella, avant la prise de parole d'Emmanuel Macron.

Près de 300 personnes étaient rassemblées pour cet hommage à la romancière guadeloupéenne : des membres du gouvernement comme Gabriel Attal, le Premier ministre, la ministre de la Culture, Rachida Dati ou la ministre déléguée, chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux. Des élus d'outre-mer tels que Christian Baptiste, Annick Petrus et Ary Chalus. Le monde culturel était également présent pour rendre hommage à l'écrivaine, notamment l'écrivain Erik Orsenna, la chanteuse lyrique Marie-Laure Garnier, l'actrice Firmine Richard ou encore la réalisatrice Euzhan Palcy.

La demande d'une panthéonisation

Depuis sa disparition le 2 avril 2024, les hommages se sont succédé. En Guadeloupe, mais aussi dans l'Hexagone, les lecteurs et les proches de Maryse Condé se sont rassemblés pour partager leur admiration pour l'écrivaine, et la femme qu'elle était.

Après les funérailles qui se sont déroulées avec ses proches vendredi 12 avril à l'église de Saint-Germain-des-Prés et au cimetière du Père Lachaise, c'est la nation toute entière qui a, cette fois, rendu hommage à Maryse Condé lors de cette cérémonie.

Dans une tribune publiée ce lundi dans Le Monde, un collectif demande au président de la République qu'une plaque au nom de Maryse Condé soit apposée au Panthéon, pour rendre hommage à cette "personnalité à la fois engagée et au-dessus de la mêlée, une figure passionnée, mais qui rassemble, impressionne et inspire à la fois". L'hommage national à Maryse Condé est à revoir sur le site de La 1ere.