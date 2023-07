TÉMOIGNAGES. Dans l'Hexagone, des "communautés thérapeutiques" pour soigner les addictions d'Ultramarins

Ces structures accueillent des personnes dépendantes à l'alcool ou aux drogues, comme le crack et la cocaïne. Outre-mer la 1ère a rencontré trois résidents originaires des Antilles et de la Guyane.

Tessa Grauman •

Les "communautés thérapeutiques" sont des structures d’accueil pour toxicomanes, dont l’objectif est d’accompagner les résidents vers l’abstinence. Les séjours peuvent durer jusqu'à deux ans. Il en existe douze en France, et seulement deux en Outre-mer. C’est pourquoi certaines communautés de l’Hexagone accueillent des résidents originaires des territoires ultramarins.

Le témoignage de Jack à la ferme Merlet près de Bordeaux, et de "Gwa Forest", tout deux tombés dont l'addiction au crack.

Clotaire, lui, a passé deux ans et sept mois dans la communauté thérapeutique de Roura, en Guyane, puis un an à celle de Barsac, près de Bordeaux. C’est là qu’il nous accueille, pour une visite et un récit de son parcours d’ancien toxicomane.