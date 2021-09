Trois fictions historiques évoquant l'esclavage, la traite négrière ou le racisme à voir ou revoir

Le portail des Outre-mer vous propose de voir ou revoir trois fictions à succès :

De l'Afrique aux Antilles, un film saisissant sur l'histoire du commerce triangulaire. Durant quatre siècles, douze millions de personnes ont été arrachées à leur terre pour être vendues. Basé sur de vrais récits, découvrez la réalité de ce gigantesque trafic humain entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique.

On se demande qui on est exactement. Est-ce qu’on a été esclavagiste, est ce qu’on est esclave quand on est issu de la race des esclaves, comme moi ? Les questionnements ne s’arrêtent pas. Ce film c’est pour comprendre aussi la blessure de la mémoire, car la blessure d’une mémoire ne se termine jamais. La question est toujours là. Le mal de l’esclavage émane de ça. (…) A chaque fois que nous en avons l’occasion, il faudrait mettre des empreintes sur cette mémoire, des empreintes explicatives. (…) C’est le film le plus douloureux que j’ai fait dans ma vie. A chaque fois que les figurants sortaient de la case, il y avait des crises de pleurs. Même les acteurs et les actrices.

Moussa Touré, cinéaste sénégalais. Extrait d'une interview de Marie-Carline Chardonnet pour Outre-mer la 1ère