Tuerie à la préfecture de police de Paris : le parquet national antiterroriste saisi

Le parquet national antiterroriste (PNAT) s'est saisi vendredi de l'enquête sur l'attaque meurtrière à la préfecture de police qui a fait cinq morts dont l'assaillant , a appris l'AFP auprès de ce dernier et du parquet de Paris.L'enquête, diligentée jusqu'alors par le parquet de Paris, a été reprise sous les qualifications d'"assassinat et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste", ainsi que pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle", a précisé le PNAT.Jeudi 3 octobre, un employé d'origine martiniquaise et âgé de 45 ans, a attaqué plusieurs de ses collègues à l'arme blanche. Quatre personnes sont mortes et l'homme a été abattu par les forces de l'ordre.