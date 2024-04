Un hommage national sera rendu cet après-midi à Maryse Condé

L'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, auteure de renom, professeure de littérature et journaliste, est décédée à l'âge de 90 ans. Un hommage national lui sera rendu cet après-midi, lundi 15 avril, à la Bibliothèque nationale de France (BNF), en présence du président de la République Emmanuel Macron.

Environ 300 invités sont attendus à la Bibliothèque Nationale de France pour l'hommage national rendu à Maryse Condé qui aura lieu cet après-midi. Quatre textes seront lus parmi lesquels des extraits de trois de ses œuvres : Le cœur à rire et à pleurer qui raconte son enfance, la vie sans fard un roman historique dans lequel elle évoque sa vie de femme, sa vie de mère, une tribune sera aussi lue qui est une réponse au discours du président de la République sur la colonisation. Il s'agit d'un extrait du fabuleux et triste destin d'Ivan et d'Ivana écrit en 2017. Un texte rédigé après l'assassinat de la policière martiniquaise Clarissa Jean-Philippe par un terroriste.

Un dernier texte complétera l'ensemble. Il y sera question du combat des philosophes des lumières contre l'esclavage. Le président de la République prononcera ensuite un discours d'une vingtaine de minutes. Des personnalités ont écrit une tribune ce matin dans le journal "le Monde" demandant que Maryse Condé soit panthéonisée.

Un hommage national à Maryse Condé se déroule ce lundi 15 avril 2024 à la Bibliothèque Nationale de France • ©Outremer la 1ère

Une émission spéciale sera présentée par le journaliste Thierry Belmont, qui recevra Alain Foix, philosophe, dramaturge, Estelle-Sarah Bulle, romancière, Romuald Fonkoua, professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Présence africaine, et Laura-Line Carvigan-Cassin, maître de conférence en littérature française et francophone à l’Université des Antilles. Il sera question de la dimension nationale et internationale de Maryse Condé, de son histoire personnelle, son rapport à l'Afrique et aux Antilles, et de la transmission de son œuvre aux jeunes générations.

En direct des jardins de la BNF, la journaliste Laurence Théatin recueillera les réactions de personnalités présentes. La rédaction de Guadeloupe La 1ère interviendra en duplex de Marie-Galante, berceau de la famille maternelle de Maryse Condé.

Vous pourrez suivre en Outre-mer sur les antennes du Réseau des 1ère et sur la 1ère.fr l'offre numérique Outre-mer du groupe, la diffusion en direct de la cérémonie à partir de 15 h 45, suivie d'une émission spéciale.

Retrouvez ici notre journal outremer.l'info du lundi 15 avril 2024 présenté par Kessi Weishaupt-Tahi, également diffusé sur France 3 à 11h50.